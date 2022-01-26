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高雄議長起訴參選提名生變？ 藍高市黨部：依黨規辦理
國民黨籍高雄議長曾麗燕因詐領助理費案遭高雄地檢署起訴，再加上涉嫌抄襲論文的議員李眉蓁，國民黨已有兩位黨籍議員遭地檢署起訴，曾下屆議員參選資格恐怕受影響。高市黨部主委許福明表示，需經一審判決有罪，且符合排黑條款的人影響提名，須看情節輕重程度而定。
針對曾麗燕議長起訴一案，國民黨高雄市黨部表示尊重司法調查，一切依照黨內規定辦理，是否違反黨紀要送考紀會討論決定。
中央選委會公布，111年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員11月26日投票，國民黨預計農曆年後公布初選與提名辦法。外界關心曾麗燕、李眉蓁兩人的提名資格是否受影響，主委許福明表示，一審判決有罪，另符合排黑條款的人會影響提名，除非今年中常會通過修正版本，否則照原規定辦理。
國民黨選舉提名的初選機制或細節預計農曆年後公布，提名人數介於33至37人之間。許福明說，李眉蓁因涉及論文抄襲，區黨部未送考紀會，但市黨部有要求補送相關內容；曾麗燕則要視起訴書內容決定是否送考紀會處理，屆時交由律師小組討論。
高市議會正值休會期間，曾麗燕透過議會對外發聲明說，她對於助理費案起訴深感遺憾，將透過司法程序力證清白。曾是第十選區（前鎮、小港區）連任4屆的資深議員，2020年前議長許崑源身亡後補選勝出，主持議事溫和、圓融，向來有「阿姑」之暱稱。
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