快訊

正午台中東區鬧糾紛 一人頭部中槍倒地、已無呼吸心跳

試用期「自我感覺良好」被資遣 留美碩士告第一銀行敗訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄議長起訴參選提名生變？ 藍高市黨部：依黨規辦理

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

國民黨籍高雄議長曾麗燕因詐領助理費案遭高雄地檢署起訴，再加上涉嫌抄襲論文的議員李眉蓁，國民黨已有兩位黨籍議員遭地檢署起訴，曾下屆議員參選資格恐怕受影響。高市黨部主委許福明表示，需經一審判決有罪，且符合排黑條款的人影響提名，須看情節輕重程度而定。

針對曾麗燕議長起訴一案，國民黨高雄市黨部表示尊重司法調查，一切依照黨內規定辦理，是否違反黨紀要送考紀會討論決定。

中央選委會公布，111年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員11月26日投票，國民黨預計農曆年後公布初選與提名辦法。外界關心曾麗燕、李眉蓁兩人的提名資格是否受影響，主委許福明表示，一審判決有罪，另符合排黑條款的人會影響提名，除非今年中常會通過修正版本，否則照原規定辦理。

國民黨選舉提名的初選機制或細節預計農曆年後公布，提名人數介於33至37人之間。許福明說，李眉蓁因涉及論文抄襲，區黨部未送考紀會，但市黨部有要求補送相關內容；曾麗燕則要視起訴書內容決定是否送考紀會處理，屆時交由律師小組討論。

高市議會正值休會期間，曾麗燕透過議會對外發聲明說，她對於助理費案起訴深感遺憾，將透過司法程序力證清白。曾是第十選區（前鎮、小港區）連任4屆的資深議員，2020年前議長許崑源身亡後補選勝出，主持議事溫和、圓融，向來有「阿姑」之暱稱。

高雄市議長曾麗燕因助理費遭地檢署起訴，高市黨部表示尊重司法。圖／本報資料照
高雄市議長曾麗燕因助理費遭地檢署起訴，高市黨部表示尊重司法。圖／本報資料照

曾麗燕 國民黨

延伸閱讀

高市國民黨議長聯手胞妹 詐千萬助理費被起訴

高市下屆議員布局 國民黨提名數少於37人左楠區提5席

參選市長爆碩論抄襲檢今起訴 李眉蓁：尊重司法

酒駕0容忍！高市50輛計程車齊發聲

相關新聞

高市國民黨議長聯手胞妹 詐千萬助理費被起訴

高雄市議會議長曾麗燕被控詐領助理費，指示胞妹曾麗鴻、助理曹雪禎採「低薪高報」、「虛報人頭」方式，詐領助理費；從2010年...

試用期「自我感覺良好」被資遣 留美碩士告第一銀行敗訴

滕姓男子應徵第一銀行數位銀行處大數據分析暨建模中級專員，約定月薪6萬5千餘元，但半年試用期屆滿後遭資遣，他不滿提確認僱傭...

關懷弱勢被害人 嘉地檢署發出首張醫療卡

嘉義地檢署發起「司法愛嘉醫療聯盟」與嘉義縣市醫療院所結盟核發醫療卡關懷司法弱勢，昨天發出第一張醫療卡給因車禍下半身癱瘓的...

沒及時拆蜂窩？老婦遭虎頭蜂叮喪命 家屬提國賠再敗訴

宜蘭縣87歲李姓婦人在自家菜園種菜被虎頭蜂叮咬喪命，家屬質疑已通報拆除位於高壓電桿的蜂窩，但縣政府遲未動作，提國賠求償1...

高雄議長起訴參選提名生變？ 藍高市黨部：依黨規辦理

國民黨籍高雄議長曾麗燕因詐領助理費案遭高雄地檢署起訴，再加上涉嫌抄襲論文的議員李眉蓁，國民黨已有兩位黨籍議員遭地檢署起訴...

胡睿兒聲請假釋成功 本周五將向北檢觀護人報到

藝人「蛇姬」林采緹的前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，在夜店「撿屍」酒醉女子，帶到樓梯間當場脫褲性侵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。