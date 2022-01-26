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胡睿兒聲請假釋成功 本周五將向北檢觀護人報到

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

藝人「蛇姬」林采緹的前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，在夜店「撿屍」酒醉女子，帶到樓梯間當場脫褲性侵，最高法院依乘機性交罪判處2年徒刑定讞。據了解，胡將於本月28日上午10點自台北監獄出獄，直接前往台北地檢署向觀護人報到。

胡睿兒與「蛇姬」林采緹育有1子，2人去年簽字離婚，胡2018年6月16日在台北市信義區「KLASH」夜店與友人飲酒，隔天凌晨，被害人也進入店內，胡與對方交談後，一同飲酒、跳舞。

胡再帶被害人至地下一樓中控收發室後方的梯間平台。當時，被害人不勝酒力趴在胡睿兒的身上，胡動手掀起她的裙子，將她拉到後方的電梯間性侵得逞。

胡睿兒先否認犯行，到法院審理時，改口認罪，賠償對方40萬元，法院歷次審理都認為胡未獲對方諒宥，無法判緩刑，最高法院2021年6月10日依乘機性交罪判胡睿兒有期徒刑2年確定，另胡犯毒品案，法院裁定應執行2年1月徒刑，2020年7月21日發監執行。

胡睿兒2021年10月即服刑過半，第一次申請假釋遭駁回；胡本月捲土重來，20日獲法務部矯正署複審通過，檢察官向高院聲請胡付保護管束，高院裁定獲准。

據了解，台北監獄預計本周五上午10點釋放胡睿兒，依規定胡須在出監的24小時內，向北檢執行科觀護人室報到，由觀護人評估是否需要戴電子腳鐐。

藝人「蛇姬」林采緹的前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，在夜店「撿屍」酒醉女子，帶到樓梯間當場脫褲性侵，最高法院依乘機性交罪判處2年徒刑定讞。胡將於本月28日上午10點自台北監獄出獄，直接前往台北地檢署向觀護人報到。圖／本報資料照
藝人「蛇姬」林采緹的前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，在夜店「撿屍」酒醉女子，帶到樓梯間當場脫褲性侵，最高法院依乘機性交罪判處2年徒刑定讞。胡將於本月28日上午10點自台北監獄出獄，直接前往台北地檢署向觀護人報到。圖／本報資料照

性侵 胡睿兒

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