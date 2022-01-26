海軍官校3前系主任涉兼職 懲戒法院判記過

海軍軍官學校前系主任龔榮源、李仁軍及陳新得，被控在任職期間未經許可在其他學校兼課，遭監察院彈劾，移送懲戒。懲戒法院判處龔、李記過2次，陳記過1次。可上訴。

監察院指出，龔榮源在擔任海軍軍官學校一般學科部主任、資訊管理系系主任期間，李仁軍、陳新得在擔任電機工程系系主任期間，未經許可在國立高雄科技大學、崑山科技大學兼課，事證明確，依法彈劾，並移送懲戒。

龔榮源已於109年8月間自請退休，李仁軍於109年2月間退伍。

懲戒法院認為，公務員兼任教學或研究工作或非以營利為目的的事業或團體職務，應經服務機關許可，龔榮源、李仁軍、陳新得的行為將導致公眾喪失對其職位之尊重與執行職務信賴，嚴重損害政府信譽，判決龔、李各記過2次，陳記過1次。

監察院另移送海軍官校前資管系主任鄭立國。不過，懲戒法院認定鄭男違法行為都在105年7月31日前，移送時已逾5年，判決免議。