酒後找代駕卻因停車問題起衝突 他被3人圍毆

柯姓男子酒後找代駕，車子開到目的地，卻因停車問題與代駕的王姓男子衝突，王通知蔡姓、陳姓友人到現場，3人聯手毆打柯成傷，台北地方法院審理，依聚眾施強暴罪判決王、蔡各有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，陳姓男子另案審理。

判決說，2021年3月9日晚間，柯姓男子酒後聯繫從事代客駕駛業務的王姓男子幫忙開車回家，當晚10時許抵達目的地，王因如何停車與後座的柯發生口角，王先停好車，電話通知蔡姓、陳姓男子到場集合。

柯因酒後意識不清，對王等人大聲咆哮，王、蔡、陳3人當場共同對柯施以拳打、腳踢圍毆， 造成柯頭皮瘀傷、右膝擦傷、左小腿外側腫脹等傷害，警方獲報處理，將王等3人依妨害秩序罪移送法辦，檢方起訴後，法院開準備程序庭，王、蔡認罪。

判決書指出，王、蔡聚集3人犯聚眾施強暴罪，王是首謀，蔡是共犯，罪刑相等，審酌2人犯罪的行為原因、犯後坦承犯行等因素，各判2人有期徒刑6月、並得易科罰金之刑。本案可以上訴。

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