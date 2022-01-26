高市國民黨議長聯手胞妹 詐千萬助理費被起訴
高雄市議會議長曾麗燕被控詐領助理費，指示胞妹曾麗鴻、助理曹雪禎採「低薪高報」、「虛報人頭」方式，詐領助理費；從2010年至去年被檢調查獲為止，累計詐領1330萬元，扣除服務費雜支外，其餘費用還被曾拿來繳卡費、黨費，今高雄地檢署偵結，依貪汙、偽造文書等罪，起訴曾麗燕、曾麗鴻、曹雪禎等人；另其餘10名助理，則依使公務員登載不實罪起訴。
每位高雄市議員每月可申請24萬助理費，最多可聘用8名助理，若聘滿每年申請總額有288萬元。曹雪禎從曾麗燕當選議員後，任職曾的助理，協助曾核銷助理費相關事宜，曾麗鴻則在曹雪禎於2015年離職後，接手助理費申請等文書工作。
檢調追查，曾麗燕從2010年起，藉遴聘助理機會，要求應聘助理交出存摺、印鑑給曹雪禎、曾麗鴻等人，等每月薪水核撥入帳，再由曾麗鴻、曹雪禎持印鑑、存摺將助理費用領出，將月薪以「現金」發給助理。
每名助理每月向議會申報4萬元薪資，但經過曾麗鴻等人「轉手」後，實際僅領取2.5至3萬元不等，連每年議會核撥的「春節慰勞金」，也是採同樣模式領出後，再打折交給聘用的助理。
不僅於此，檢調還查出曾麗燕等人在曹雪禎離職後，讓曹繼續擔任「人頭助理」，與鍾姓、李姓人頭一起詐領助理費。從2010年至去年3月遭檢調查獲為止，曾麗燕等人合計詐領1330萬元。至於詐領得來的款項，則用於支應服務處水電、餐費、電話費等雜支。
去年3月檢調掌握罪證後，兵分多路搜索，帶回曾麗燕、曾麗鴻等人訊問，曾複訊後200萬元交保，曾麗鴻則因涉嫌重大，檢方向法院聲押獲准。
雄檢偵查時，曾麗燕坦承虛報助理費，但辯稱是助理沒有提醒法規有修正，以為助理補助費、春節慰勞金等可以作為個人使用，才會按慣例為每位助理申報4萬元月薪，用來繳納黨費、會費、卡費等。
檢方認為，依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，議員助理費不屬於議員薪資一部分，也不是對議員個人的實質補貼，曾利用卻利用人頭助理或是低薪高報方式詐領助理費，詐得的費用則用於繳納卡費、同濟會費、黨費甚至私人借款等，因此不採信她的說法。
雄檢偵結後，今依貪汙治罪條例、偽造文書罪，起訴曾麗燕、曾麗鴻及曹雪禎等3人，至於其餘10名助理，則依使公務員登載不實罪起訴，其中部分助理因偵查中坦承犯行，態度良好，建請法官予以緩刑，以啟自新。
曾麗燕發聲明表示，自己從事公職以來，對監督市政與為民喉舌，全力以赴、從無懈怠、亦無辜負。面對助理費案起訴，深感遺憾，未來將透過司法程序力證清白。
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