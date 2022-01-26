快訊

高市國民黨議長聯手胞妹 詐千萬助理費被起訴

民視主播與確診親戚近日才見面！侯友宜親曝最新狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市國民黨議長聯手胞妹 詐千萬助理費被起訴

聯合報 / 記者張議晨徐白櫻／高雄即時報導

高雄市議會議長曾麗燕被控詐領助理費，指示胞妹曾麗鴻、助理曹雪禎採「低薪高報」、「虛報人頭」方式，詐領助理費；從2010年至去年被檢調查獲為止，累計詐領1330萬元，扣除服務費雜支外，其餘費用還被曾拿來繳卡費、黨費，今高雄地檢署偵結，依貪汙、偽造文書等罪，起訴曾麗燕、曾麗鴻、曹雪禎等人；另其餘10名助理，則依使公務員登載不實罪起訴。

每位高雄市議員每月可申請24萬助理費，最多可聘用8名助理，若聘滿每年申請總額有288萬元。曹雪禎從曾麗燕當選議員後，任職曾的助理，協助曾核銷助理費相關事宜，曾麗鴻則在曹雪禎於2015年離職後，接手助理費申請等文書工作。

檢調追查，曾麗燕從2010年起，藉遴聘助理機會，要求應聘助理交出存摺、印鑑給曹雪禎、曾麗鴻等人，等每月薪水核撥入帳，再由曾麗鴻、曹雪禎持印鑑、存摺將助理費用領出，將月薪以「現金」發給助理。

每名助理每月向議會申報4萬元薪資，但經過曾麗鴻等人「轉手」後，實際僅領取2.5至3萬元不等，連每年議會核撥的「春節慰勞金」，也是採同樣模式領出後，再打折交給聘用的助理。

不僅於此，檢調還查出曾麗燕等人在曹雪禎離職後，讓曹繼續擔任「人頭助理」，與鍾姓、李姓人頭一起詐領助理費。從2010年至去年3月遭檢調查獲為止，曾麗燕等人合計詐領1330萬元。至於詐領得來的款項，則用於支應服務處水電、餐費、電話費等雜支。

去年3月檢調掌握罪證後，兵分多路搜索，帶回曾麗燕、曾麗鴻等人訊問，曾複訊後200萬元交保，曾麗鴻則因涉嫌重大，檢方向法院聲押獲准。

雄檢偵查時，曾麗燕坦承虛報助理費，但辯稱是助理沒有提醒法規有修正，以為助理補助費、春節慰勞金等可以作為個人使用，才會按慣例為每位助理申報4萬元月薪，用來繳納黨費、會費、卡費等。

檢方認為，依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，議員助理費不屬於議員薪資一部分，也不是對議員個人的實質補貼，曾利用卻利用人頭助理或是低薪高報方式詐領助理費，詐得的費用則用於繳納卡費、同濟會費、黨費甚至私人借款等，因此不採信她的說法。

雄檢偵結後，今依貪汙治罪條例、偽造文書罪，起訴曾麗燕、曾麗鴻及曹雪禎等3人，至於其餘10名助理，則依使公務員登載不實罪起訴，其中部分助理因偵查中坦承犯行，態度良好，建請法官予以緩刑，以啟自新。

曾麗燕發聲明表示，自己從事公職以來，對監督市政與為民喉舌，全力以赴、從無懈怠、亦無辜負。面對助理費案起訴，深感遺憾，未來將透過司法程序力證清白。

高雄市議會議長曾麗燕胞妹曾麗鴻。記者張議晨/攝影
高雄市議會議長曾麗燕胞妹曾麗鴻。記者張議晨/攝影
高雄市議會議長曾麗燕，去年以200萬元交保後，在支持者保護下快步離開高雄地檢署。記者張議晨/攝影
高雄市議會議長曾麗燕，去年以200萬元交保後，在支持者保護下快步離開高雄地檢署。記者張議晨/攝影

曾麗燕 公務員 偽造文書

延伸閱讀

高市8熱門景點旁設14處免費臨停空間 迎春節車潮

年節前採買高峰 高市本周安排百場市場稽查

涉協助三總牙醫詐領健保 梵谷美學院長100萬元交保

酒駕0容忍！高市50輛計程車齊發聲

相關新聞

高市國民黨議長聯手胞妹 詐千萬助理費被起訴

高雄市議會議長曾麗燕被控詐領助理費，指示胞妹曾麗鴻、助理曹雪禎採「低薪高報」、「虛報人頭」方式，詐領助理費；從2010年...

試用期「自我感覺良好」被資遣 留美碩士告第一銀行敗訴

滕姓男子應徵第一銀行數位銀行處大數據分析暨建模中級專員，約定月薪6萬5千餘元，但半年試用期屆滿後遭資遣，他不滿提確認僱傭...

「蘋果西打」生產線黴菌汙染還生產 前總經理判6月定讞

「蘋果西打」4年前爆出有消費者飲用後腹瀉，生產飲品的大西洋飲料公司事後回收218萬瓶問題產品，但時任總經理孫幼英被控在不...

陳斐娟臉書稱他「愛情騙子」 劉建國提告求償連三敗！

立委劉建國不滿節目主持人陳斐娟在臉書PO文指「劉建國是愛情騙子」預告節目內容，一狀告上法院，刑事部分，檢方處分不起訴；民...

酒後找代駕卻因停車問題起衝突 他被3人圍毆

柯姓男子酒後找代駕，車子開到目的地，卻因停車問題與代駕的王姓男子衝突，王通知蔡姓、陳姓友人到現場，3人聯手毆打柯成傷，台...

男酒駕罰12萬元不繳錢 書記官上門扣車全家總動員繳清

法務部執行署屏東分署強力執行酒駕案件，屏東縣佳冬鄉黃姓男子五年內兩次酒駕，遭開罰12萬元，黃男在監理站辦分期後只繳1期就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。