試用期「自我感覺良好」被資遣 留美碩士告第一銀行敗訴

滕姓男子應徵第一銀行數位銀行處大數據分析暨建模中級專員，約定月薪6萬5千餘元，但半年試用期屆滿後遭資遣，他不滿提確認僱傭關係存在訴訟，一、二審都認為試用契約已合法終止，判滕敗訴；滕不服上訴，最高法院駁回，全案確定。

滕是美國某大學數據分析碩士，2018年6月應徵一銀職缺，但同年12月14日被告知不能勝任工作而不聘用。滕認為試用期過長、排除勞基法第11條規定，對勞工不公平，且一銀濫用權力，提告請求確認僱傭關係存在，並要求按月給付月薪至復職。

一銀表示，僱傭契約為試用契約，雙方可隨時終止，無須具備勞基法的法定終止事由；甄選簡章、滕簽署的同意書都明確記載試用期為6個月，滕在試用期間因專業能力、團隊合作和溝通能力未達考核標準，「不能勝任」，已多次與他討論並建議改善，沒違反解僱最後手段性或權利濫用。

二審認為，滕有3次遲到、3次未依規定刷卡的紀錄，被一銀要求改善，滕才入職就多次出勤不正常，且理由是「不熟公車路線、坐錯車」，可見一銀要求他應提升自我管理並非虛妄。

工作表現方面，一銀記載滕與同仁於討論中常因認知落差造成溝通不良，給人無法適時接受其他人的經驗或建議的印象，討論過程中因認知不同，多次情緒較為激動，造成堅持己見，不易接受他人意見，影響溝通效率及團隊共識。

女副理作證指出，滕任職後，陸續有同事反應他在討論事情的時候很堅持他的想法，很難有效的進行下去。二審認為，滕在面談紀錄表上簽名並自行寫上「事後將依上述改善方式，積極配合改善」，足見工作表現的記載是真的。

女副理說，和滕討論工作內容時，公司顧問說模型有一些問題，但滕很堅持他的設計沒有問題，幾度口氣激動，還對著顧問說，「我在美國也有指導教授，要不要寫信問我的指導教授這樣做可不可以」，她覺得舉動太過分，很不禮貌。

試用期滿前，滕在「核心職能」的5個考核項目都只拿到「需要改善」的3分；另「自訂關鍵績效指標（KPI）」也不合格。一銀在考評上記載「與同事相處尚稱和善，自我感覺良好堅持己見，不易接受建議，專業技能有待提昇。」二審認為一銀以此具體事由終止僱傭契約合法。