男酒駕罰12萬元不繳錢 書記官上門扣車全家總動員繳清

法務部執行署屏東分署強力執行酒駕案件，屏東縣佳冬鄉黃姓男子五年內兩次酒駕，遭開罰12萬元，黃男在監理站辦分期後只繳1期就未繳納，案件移送分署執行，書記官日前上門查封黃旗下的福斯GOLF房車，黃在外地工作，這輛汽車是黃的家人使用，頓時全家總動員，在1.5小時內，快速繳清。

屏東分署指出，50多歲黃姓男子在五年內兩次酒駕，遭開罰12萬元，之後辦理12期分期，卻只繳了1期就不再繳納，黃還有積欠交通違規罰款，全案移送分署執行。

書記官與執行員日前到佳冬鄉查封黃男名下的福斯GOLF房車一部，黃在外地工作，家人又聯絡不上，這輛車又由黃的家人使用，家人只好趕緊收拾車上私人物品，交由執行人員張貼封條準備拖吊回分署。

在等待拖吊車到場時，黃的父親當場拿出存摺及印章希望代為繳納，由於黃父沒有申辦提款卡，無法就近至便利商店ATM領錢，黃父只好拜託兒子女兒到潮州鎮的金融機構臨櫃，提款繳清黃男二次酒駕、闖紅燈等共13萬餘元罰單的金額，再到郵局轉成郵政匯票。

當天下著大雨，一路塞車，全家總動員一個半小時，全額繳清，現場久候的執行人員也當場撕去封條，讓黃的家人可以繼續使用該輛車。

屏東分署指出，近日發生多起酒駕肇事致人死傷案件，讓用路人家庭破碎，黃父愛子心切動員兄姊合力繳清，希望黃男能感受家人的情意。屏東分署呼籲，駕駛人能尊重用路人的生命權避免酒駕，酒駕零容忍。