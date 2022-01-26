誆結拜兄弟可「喬」官司 男詐100萬遭判4年2月

鍾姓男子2017年間結識姜姓男子，雙方稱兄道弟，鍾見姜的姻親徐男涉及違反廢棄物清理法案件深感焦慮，認為有機可趁，竟假借國安局維安人員稱認識法官、部長等高級官員可以「喬」案件，讓徐可易科罰金無庸入監，或入監後仍可獲釋，三年內先後依徐的訴訟時程，陸續以處理官司須宴請、送禮給長官，向姜詐款100萬元；新竹地院審理終結，鍾被依冒用公務員名義詐欺取財罪判刑4年2月。

判決書指出，2017年，鍾男認識一名姜姓男子，連帶結識對方姻親徐男，得知徐涉犯違反廢棄物清理法案件，深感焦慮，認有機可乘，竟假冒國安局維安人員，稱有認識法官、部長等高級官員，可協助徐處理案件，讓徐可易科罰金無庸入監或入監後仍可獲得釋放，藉此誆騙姜。

2017至2020年期間，鍾先後依徐男的訴訟時程，以處理官司須宴請、送禮給長官、與長官喬事、案件進入三審、更審後要給付賄款給長官、需要法務部長及環保署長用印蓋章，徐即可出獄等不實理由，向姜索取金錢、海鮮，導致姜信以為真，陸續交付100萬元給鍾（審理時鍾已歸還10萬元給姜）。

法官痛批，鍾男與姜男為結拜兄弟，卻利用對方信任，詐騙姜長達約3年之久，騙得100萬元，完全不知節制，即使姜已想放棄之時，鍾仍不斷以話術鼓吹、騙取姜繼續交付財物，若非檢警積極查案，不知姜還會受有多少損失，鍾何時才會善罷干休。

另外，鍾男假冒國安局維安人員，稱有辦法打點法官等其他高官，只要交付賄款收買即可，更嚴重破壞司法及執法機關信譽，讓每日兢兢業業做好自己工作的司法人員蒙受不白之冤，犯行惡劣。最後鍾雖認罪，警詢時卻仍想狡辯，直至調查官提示通訊監察譯文後才改變態度。