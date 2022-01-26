台灣幣商偕陸女偷渡返台 3個月洗錢8000萬被逮

農曆春節將近，台中市警局積極掃蕩地下匯兌與賭場，專案執行至昨天為止，一共掃蕩各類處所78處，查獲各類賭博案件31件，其中24日搜索的行動中，在西屯區查獲陳姓男子，與大陸籍楊姓女子偷渡入台後，擔任「幣商」角色，替各非法博弈網站「出金」，將虛擬幣兌換為人民幣或台幣，短短3個月，洗錢金額超過8000萬，因陳有多項通緝在身，警方詢問後移送士林地檢署執行。

台中市警局執行「全國同步查緝賭博專案行動」、「加強取締地下錢莊及高利貸專案」，台中市刑大在去年10月間掌握，陳姓男子（30歲）在去年8月間，沒有以正當管道入境台灣，反而選擇以偷渡方式，與大陸籍楊姓女子（28歲）非法入境，入境後擔任「幣商」角色，負責替博弈集團「出金」，將虛擬幣兌現成人民幣、台幣，賺取匯差、手續費。

台中市刑大在24日收網，前往西屯區抓人，查扣手機29具、U盾42個、筆電一台、SIM卡11張、帳冊2本等贓證物，經初步清查，陳在短短3個月內，經手洗錢金額高達8000萬，因陳還涉及詐欺等多項刑案，遭士林等地檢署通緝，全案警詢後依入出國移民法、兩岸地區人民關係條例、洗錢防制法等罪，先送台中地檢署訊問後，再移送士林地檢署執行。

台中市刑大表示，專案期間出動警力數438人，掃蕩各類處所78處，查獲各類賭博案件31件134人，包含職業賭場3件22人，六合彩簽賭7件18人，網路賭博14件87人，其他賭博7件7人，下注總規模達台幣22億餘元，其中疑涉洗錢案件4件37人，另查獲地下錢莊重利放款案件8件10人。

台中市刑大提醒，查獲地下錢莊案件時發現，歹徒手法已轉型利用網路或LINE訊息招攬被害人借款，並標榜免證件、免保人、免典當、當天放款等，誘使民眾借款賺取不法暴利。