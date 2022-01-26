「蛇姬」前夫胡睿兒性侵案假釋過關 周五從北監出獄

藝人「蛇姬」前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，被控在夜店「撿屍」性侵，判刑2年確定，胡2020年7月入監，申請假釋獲核准；胡將在後天（周五）上午10點從台北監獄獲釋，隨即前往台北地方檢察署向觀護人室報到。

胡睿兒2018年6月16日在台北市信義區「KLASH」夜店與友人飲酒，隔天凌晨，被害人也進入店內，胡與對方交談後，一同飲酒、跳舞，胡再帶被害人至地下一樓中控收發室後方的梯間平台性侵得逞。

檢警查辦時，胡睿兒否認犯行，到法院審理時，改口認罪，賠償對方40萬元，法院歷次審理都認為胡未獲對方諒宥，無法判緩刑，2021年6月10日依乘機性交罪判胡睿兒有期徒刑2年確定，胡2020年7月21日發監執行。