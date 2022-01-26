缺錢奪車行搶卻暴衝失控撞死無辜老婦 二審判12年10月

擔任水電工的男子劉性良因為缺錢花用，前年拿刀強行開啟郭姓女子駕駛車輛的右前座的車門行搶，雙方不斷拉扯，他企圖搶奪方向盤，導致轎車失控撞擊騎單車的陳姓老婦、步行的黃姓少年，陳婦最終不幸身亡，一審依強盜致人於死罪判劉12年10月徒刑；案件上訴，台灣高等法院今維持一審判決，仍判劉12年10月徒刑，可上訴。

劉（39歲）2020年6月19日下午4時許，手持鎌刀在新北市蘆洲區復興路隨機挑選目標，發現郭女為了買水吃藥而臨時停車，見郭女駕駛的車輛右前座放有皮包，便打開車門闖入，用刀抵住郭女頸部，威脅郭女將車開到人煙罕至的地方，方便他下手行搶，但遭郭女頑強抵抗。

劉、郭女在車內拉扯，過程中鐮刀掉落椅子下，劉伸出左腳跨到駕駛座猛踩油門，與郭女爭搶方向盤，轎車失控暴衝，逆向撞到騎自行車的陳婦和徒步的黃姓少年。

車輛事後撞擊停等紅燈的轎車才停下，劉的舉動導致郭女受到極大驚嚇，一時不敢抗拒，他一把搶走郭女皮包後逃走；郭女全身多處擦挫傷，黃姓少年右腳骨折、頭皮撕裂等，陳婦當場顱內出血昏迷，送醫兩個月後，因腦損傷及多重器官衰竭死亡。

劉偵查中否認犯行，辯稱是郭女猛踩油門，他為了踩煞車才將腳跨到駕駛座，且他原先想要拉手煞車未果，才會雙手扶住方向盤控制方向；檢方調查，郭女車輛當時高速行駛，二度變換車道閃避機車和計程車，顯見駕駛人對路況有一定認識，但車內只聽到郭女不斷尖叫、大喊救命，難認郭女在此情形下還能注意路況，因此認定踩油門和控制方向盤的人應是劉。

新北地方法院一審認為，根據郭女證詞、車內行車紀錄器畫面，劉在操控車輛時，難以認定他有殺人犯意，因劉曾試圖閃避迎面而來的機車，也難以認定他曾對用路人有殺人的直接或不確定故意。