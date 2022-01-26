「蘋果西打」生產線黴菌汙染還生產 前總經理判6月定讞

「蘋果西打」4年前爆出有消費者飲用後腹瀉，生產飲品的大西洋飲料公司事後回收218萬瓶問題產品，但時任總經理孫幼英被控在不清楚汙染來源情況下，指示員工以目視篩檢，將無雜質的產品重新封膜出貨，直至發現生產線有黴菌汙染，才全面回收。一審依違反食品衛生管理法致危害人體健康罪判孫女6月，得易科罰金；案件上訴，台灣高等法院二審今維持一審判決，判孫女6月徒刑，得易科罰金，全案定讞。

蘋果西打。圖／聯合報系資料照片

大西洋公司位於桃園市平鎮區工廠的一號生產線已使用逾20年，2018年原料混合槽內壁出現裂痕，導致內外壁間的保溫棉孳生黴菌而發生交叉汙染，滋生酵母菌，導致蘋果西打變質，2018年6月開始陸續有消費者飲用後出現腹瀉等不適症狀。

同年7、8月間，大西洋公司收到大量客訴，孫幼英和黃姓廠長在未清除汙染源前，仍持續生產飲料，7月到9月總共生產218萬餘瓶，且回收產品後，明知產品可能因為隱含汙染而持續衰敗變質，仍由黃指示不知情的員工篩檢，將外觀清澈、無雜質的退貨品標示成「篩檢良品」，重新封膜後（無塗改日期或批號）再度出貨。

新北地方法院一審認為，孫幼英當時擔任公司的實際負責人及總經理，主持的廠務會議，並負責公司的決策，黃姓廠長則是負責桃園廠的蘋果西打飲料生產等業務，有監督管理的責任。