快訊

今天是送神日！清屯順序、禁忌一次看：清香爐用倒的恐「倒走好運」

桃園擴大社區採檢3288人 鄭文燦：還有新增確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衝進林森北「Ｗ會館」砍死人 兩男通緝到案遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市林森北路「W會館」2018年9月1日晚間發生凶殺案，20歲男子林彥廷身中多刀傷重不治。台北地檢署調查後，先前已將郭姓、周姓等4名被告起訴，今再依殺人罪起訴通緝到案的李聿鈞、林明杰等2人。

檢警調查，外號「陳胖」的鍾祥振與人合資在林森北路85巷內經營「W會館」酒吧，店內採「分桌」方式經營。2018年9月1日晚間，鍾男疑似不滿利益分配問題，飲酒後進入店內，與正在其中一間包廂內飲酒的林男爆發衝突。

鍾男致電找來23歲的兒子幫忙，但雙方越吵越兇，鍾男之子透過社群軟體Line群組找人馬，沒多久，包括周姓、郭姓男子在內，持棍棒、開山刀衝進店內包廂，一見林男就是一陣亂砍，隨後逃逸無蹤。

店家見鬧出人命報警，但林男全身多處刀傷，左頸動脈被砍噴血，送醫後宣告不治。檢方調查後，之前先依殺人罪起訴郭姓、周姓等4名被告，今再依殺人罪起訴通緝到案的李聿鈞、林明杰等2人。據了解，持開山刀的林男認罪，而李持棍棒否認打到人。

台北市林森北路「W會館」2018年9月1日晚間發生凶殺案，20歲男子林彥廷身中多刀傷重不治。台北地檢署調查後，先前已將郭姓、周姓等4名被告起訴，今再依殺人罪起訴通緝到案的李聿鈞、林明杰等2人。圖／本報資料照
台北市林森北路「W會館」2018年9月1日晚間發生凶殺案，20歲男子林彥廷身中多刀傷重不治。台北地檢署調查後，先前已將郭姓、周姓等4名被告起訴，今再依殺人罪起訴通緝到案的李聿鈞、林明杰等2人。圖／本報資料照

殺人 通緝 北市

延伸閱讀

UBA／放大「艾裕」連線 政大率先10勝

林森北酒客不滿公車司機按喇叭 激動衝上車理論

閉眼亂刀活活砍死老婆 頭骨都破裂…桃園狠夫遭收押

黃子洋酒駕肇事遭殺人罪起訴 雄院裁定延押2個月

相關新聞

「蘋果西打」生產線黴菌汙染還生產 前總經理判6月定讞

「蘋果西打」4年前爆出有消費者飲用後腹瀉，生產飲品的大西洋飲料公司事後回收218萬瓶問題產品，但時任總經理孫幼英被控在不...

台灣幣商偕陸女偷渡返台 3個月洗錢8000萬被逮

農曆春節將近，台中市警局積極掃蕩地下匯兌與賭場，專案執行至昨天為止，一共掃蕩各類處所78處，查獲各類賭博案件31件，其中...

「蛇姬」前夫胡睿兒性侵案假釋過關 周五從北監出獄

藝人「蛇姬」前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，被控在夜店「撿屍」性侵，判刑2年確定，胡2020年7月入...

缺錢奪車行搶卻暴衝失控撞死無辜老婦 二審判12年10月

擔任水電工的男子劉性良因為缺錢花用，前年拿刀強行開啟郭姓女子駕駛車輛的右前座的車門行搶，雙方不斷拉扯，他企圖搶奪方向盤，...

衝進林森北「Ｗ會館」砍死人 兩男通緝到案遭起訴

台北市林森北路「W會館」2018年9月1日晚間發生凶殺案，20歲男子林彥廷身中多刀傷重不治。台北地檢署調查後，先前已將郭...

國防部憲指部中校酒駕核定退伍 提告抵抗敗訴確定

國防部憲兵指揮部黃姓中校作戰參謀官，因酒駕遭人評會決議核定其不適服現役退伍。他不服提告，台北高等行政法院去年判他敗訴。案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。