衝進林森北「Ｗ會館」砍死人 兩男通緝到案遭起訴

台北市林森北路「W會館」2018年9月1日晚間發生凶殺案，20歲男子林彥廷身中多刀傷重不治。台北地檢署調查後，先前已將郭姓、周姓等4名被告起訴，今再依殺人罪起訴通緝到案的李聿鈞、林明杰等2人。

檢警調查，外號「陳胖」的鍾祥振與人合資在林森北路85巷內經營「W會館」酒吧，店內採「分桌」方式經營。2018年9月1日晚間，鍾男疑似不滿利益分配問題，飲酒後進入店內，與正在其中一間包廂內飲酒的林男爆發衝突。

鍾男致電找來23歲的兒子幫忙，但雙方越吵越兇，鍾男之子透過社群軟體Line群組找人馬，沒多久，包括周姓、郭姓男子在內，持棍棒、開山刀衝進店內包廂，一見林男就是一陣亂砍，隨後逃逸無蹤。