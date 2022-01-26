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國防部憲指部中校酒駕核定退伍 提告抵抗敗訴確定

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國防部憲兵指揮部黃姓中校作戰參謀官，因酒駕遭人評會決議核定其不適服現役退伍。他不服提告，台北高等行政法院去年判他敗訴。案經上訴，最高行政法院認定他上訴不合法，日前裁定駁回確定。

一審判決指出，黃姓中校2019年9月22日凌晨1點多，因酒後駕車遭警攔查，測得吐氣酒精濃度達每公升0.21毫克，且未依規定回報，經憲指部分別核定懲罰大過1次、記過1次。

之後，又經憲指部調查，認定黃男於2018年10月31日晚間10時許，服用酒類駕駛動力交通工具，違犯軍紀，隱匿未報，因此分別核定懲罰降級1年、記過1次。

黃男在2019年度年終考績經憲指部評列為丙上，該部召開人事評審會，並報請國防部陸軍司令部核定其不適服現役退伍，自109年5月1日零時生效。黃男不服，提起訴願，經國防部決定駁回，提起行政訴訟。

他主張，2018年度記功4次，嘉獎6次，獲二星寶興獎章，獲頒獎金2次共新臺幣7500元。2019年度，除因酒駕行為而記過外，大功1次，記功5次，嘉獎1次，獲頒景風甲種獎章一星，另因承辦漢光35號演習相關業務，獲頒陸軍獎狀。

2020年度則有記功1次及嘉獎1次，足見他除酒駕行為外，對於平日生活考核、任務賦予、工作績效、工作態度均屬良好。憲指部以酒駕行為評定不適服現役，已然違反考評具體作法相關規定。核定退伍是基於錯誤事實或不完全資訊，自屬違法判斷。

國防部陸軍司令部辯稱，憲指部召開不適服現役人評會編組委員及出席人數，符合核與考評具體作法第6點規定，且經黃男到場陳述意見。人評會議中委員已充分討論、審酌原告接連酒駕、拒絕酒測行為，顯見其個人管控能力不足，未能以身作則，影響軍譽。

而其身為資深高階幹部，不只對任務遂行應有能力，對提升單位士氣，維護領導威信更是重要，卻連續酒駕行為，影響單位領導統御及軍譽等情。經綜合考評決議不適服現役，與考評具體作法規定相符，並無未綜合考核及違反比例原則。

一審認為，憲指部人評會組成、考核程序，均符合服役條例及考評具體作法規定，且憲指部人評會已經綜合考評，其理由具體明確，並無出於錯誤事實認定或不完全資訊而為判斷，且其判斷亦未違反一般公認之價值判斷，更無違反比例原則、平等原則。

一審判黃男敗訴。案經上訴，二審指出，他上訴意旨非具體表明合於不適用法規、適用法規不當、或行政訴訟法相關規定情形，難認對原判決的如何違背法令已有具體指摘，因此上訴為不合法，裁定駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國防部憲兵指揮部黃姓中校作戰參謀官，因酒駕遭人評會決議核定其不適服現役退伍。他不服提告，台北高等行政法院去年判他敗訴。案經上訴，最高行政法院認定他上訴不合法，日前裁定駁回確定。圖／本報資料照
國防部憲兵指揮部黃姓中校作戰參謀官，因酒駕遭人評會決議核定其不適服現役退伍。他不服提告，台北高等行政法院去年判他敗訴。案經上訴，最高行政法院認定他上訴不合法，日前裁定駁回確定。圖／本報資料照

酒駕 國防部 陸軍 憲兵

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