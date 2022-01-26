借270萬不還 冷血刺死高中同窗 二審改判15年

台南市36歲黃姓男子因沈迷電子遊戲機，積欠李姓高中同學270萬元，遲遲不願還債，還謊稱約好阿姨代為還債，兩人去年3月間約在自家見面，黃卻趁李男把玩手機之際，持鐵槌朝對方後腦敲擊後，隨手再持水果刀朝其左後背部等猛刺，致李傷重不治，一審認他犯殺人罪處17年徒刑，不服上訴，二審今天上午宣判，改判15年徒刑。

黃男辯稱，他沒有殺人的犯意，沒有要致李男於死的意思，只是想打昏他再逃跑；因李男要打電話給外面等候的兩名友人，他為了制止李男才動手的。

李男母親哭訴，她兒子已經死了，她養好的一個兒子，就因為你欠他錢，他只是要去要錢而已，連命都沒有了。黃男雖寫了道歉函、當庭口頭向家屬表示歉意，甚至表示在獄中抄經，仍未取得死者家屬的諒解。

檢警調查，黃與李2人為高中同學，黃無固定工作，又因沉迷於電子遊戲機，常向李借錢花用，李本身也非經濟闊綽，除將積蓄借給黃外，基於朋友情誼竟向其他友人或地下錢莊借款後交給黃花用，黃則簽立本票計260萬元、借據10萬元做為擔保。

未料，黃借款後卻無能力償還債務，又屢屢拖延，近期又向李謊聲稱他約好阿姨會從台中前來台南代為償債，並去年3月3日下午約在佳里區住處見面，李聯絡2名友人開車同行，下午1、2時抵達黃宅，到場後僅由李進入住處，等待黃聯繫籌錢事宜。期間，同行友人入內詢問狀況，黃稱4時30分可以取得款項。

實際上，黃根本無法返還任何款項，下午4時20分深怕東窗事發，趁李把玩手機之際，持鐵鎚朝其後腦處猛力敲擊，李叱喝「幹嘛」，黃仍不罷手連續重擊腦部，李起身反抗與黃拉扯，因重心不穩而雙雙倒地。

黃見李欲行爬離，發現垃圾桶旁籃子處有把水果刀，持刀猛力朝其左後背部刺入，李隨即轉身奪刀，雙方一陣拉扯後，水果刀再次掉落地面，黃拾起後，再次朝李左側、右側胸部處猛力刺入2 刀。

剛好鄰居騎機車到訪，欲探訪黃的祖父，見雙方正在扭打，出聲嚇阻並要李快逃，李自後門處奪門而出，並向在外友人呼喊「救我…」，但因傷勢過重倒臥在草叢中，黃持刀自屋內走出，友人見狀隨即取出車上鐵管嚇阻，黃說「沒你們的事，你們快走，我也要自我了斷」。隨後，「我殺人了。」黃打電話自首。李經送醫急救，因左肺刺傷大量出血、血氣胸不治。

一審認黃男殺人犯行明確，卻一再辯稱只是要打暈李男，不具殺人犯意，顯然對於其所作所為仍未思反省，且迄未能與被害人家屬達成和解，也未得到家屬的寬宥，依法量處17年。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )