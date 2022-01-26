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影／警拍攝防制酒駕「四部曲」結合萌警察向爸爸們喊話

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

為避免春節連假期間，民眾餐敘後酒駕而誤觸法網，降低酒後駕車事故發生率，麻豆警分局宣導「酒駕零容忍」政策，拍攝「交通安全宣導短片」，有防制酒駕四部曲及邀請小小警察向爸爸喊話「酒後找代駕，安全平安歸」，幽默風趣的宣導短片也透過臉書專頁加強推播，擴大交通安全宣導效果。

台南市麻豆警分局動員餐廳業者及小警察拍攝酒後不駕車宣導短片。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局動員餐廳業者及小警察拍攝酒後不駕車宣導短片。記者吳淑玲／翻攝

分局表示，春節將屆最近也派員至各餐飲店家加強宣導「代客叫車、指定駕駛」交通安全觀念，並請店家在店內明顯處張貼各代駕服務聯絡電話，請民眾多加利用。

麻豆警分局2021年轄內A1類死亡交通事故較前2020年減少10件、死亡減少10人，防制成效良好，警方分析是持續性的執法強度，及深入鄉里強力宣導。春節連假期間，將針對酒駕違規熱點路段，加強執行取締酒駕專案。

麻豆警分局長林中興提醒鄉親，春節期間麻警執勤不打佯，呼籲民眾勿因連假期間就心存僥倖，本次攜手餐飲店家共同宣導，未來「10年內酒駕第二次累犯者將公布姓名」，期增加赫阻效果，以降低酒駕事故，分局也全力配合強力執法，春節期間秉持「治安平穩，交通順暢，民眾安心」原則，讓民眾安心過好年。

立法院24日三讀修正通過《道路交通管理處罰條例》，將酒駕、拒絕酒測再犯的累計期限，由現行5年延長為10年，只要10年內第2次累犯，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實；提高同車乘坐者的連坐罰，從現行6百元至3千元罰鍰，提高到6千元至1萬5千元罰鍰，就是要杜絕酒駕惡行。

台南市麻豆警分局動員餐廳業者及小警察拍攝酒後不駕車宣導短片。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局動員餐廳業者及小警察拍攝酒後不駕車宣導短片。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局動員餐廳業者及小警察拍攝酒後不駕車宣導短片。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局動員餐廳業者及小警察拍攝酒後不駕車宣導短片。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局動員餐廳業者及小警察拍攝酒後不駕車宣導短片。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局動員餐廳業者及小警察拍攝酒後不駕車宣導短片。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局動員餐廳業者及小警察拍攝酒後不駕車宣導短片。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局動員餐廳業者及小警察拍攝酒後不駕車宣導短片。記者吳淑玲／翻攝
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台南市麻豆警分局動員餐廳業者及小警察拍攝酒後不駕車宣導短片。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局動員餐廳業者及小警察拍攝酒後不駕車宣導短片。記者吳淑玲／翻攝

酒駕 春節

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