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酒駕男被吊照仍開車被累罰31萬 因為一片孝心才願繳
南投縣草屯鎮46歲李姓男子，因酒後駕車5年內被查獲超過2次，被監理機關裁罰9萬元，大貨車駕照也被吊銷，再無法經營農產批發，只好幫媽媽開的雜貨店送貨，但他仍繼續違規駕車，前後遭罰達7次，罰鍰合計達31萬餘元，因逾期未繳被移送行政執行署彰化分署執行，本月初執行人員前往雜貨店勸繳，他擔心影響媽媽的生意，才同意分期繳納。
彰化分署主任執行官胡天賜表示，執行人員本月4日到李男母親位在草屯的雜貨店執行，發現李男正在店內幫忙。李男表示，他原本開大貨車在彰化市經營農產批發生意，因酒駕大貨車被吊照而結束營業，他貨車也因繳不出貸款被債權人拖走了。
執行人員質問他，為何酒駕被吊銷駕照後，卻仍駕駛大、小貨車及騎機車，前後遭罰達7次，罰鍰合計達31萬餘元。他無奈表示，因媽媽經營雜貨店生意，需要幫忙送貨，為了幫忙媽媽才會繼續開車上路，實在是迫不得已。
胡天賜表示，李男告訴執行人員，怕執行人員若再次至雜貨店來勸繳，客人會不敢上門影響他媽媽的生意，因此即當場請求辦理分期繳納。執行人員考量他目前經濟狀況且尚具一片孝心，因此先予口頭同意，並命他儘速至分署辦理分期手續。李男也依承諾在1月10日到分署先行繳納現金1萬5000元，其餘則以每月繳納4000元分期。
彰化分署提醒駕駛人，法務部行政執行署日前啟動2波「強力執行酒駕罰鍰專案」，以配合行政院降低酒駕再犯率的政策，另立法院已三讀通過道路交通管理處罰條例修正條文，將酒駕累犯的定義由5年內延長到10年內；初犯致他人重傷或死亡即沒入車輛；而且會公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實；更會加重同行者連坐處分最高1.5萬元罰鍰等，民眾切勿酒駕上路，以身試法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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