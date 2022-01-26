林秉樞律見喊「高嘉瑜拿我400萬」遭吿誹謗 獲不起訴

新北地檢署昨天偵結林秉樞家暴案，依8大罪狀起訴；有關林秉樞在羈押期間，疑透過律見放話「高嘉瑜拿我400萬元，還有一個勞力士」，高嘉瑜再提告誹謗，檢方認為，林只有開頭的「我就是林秉樞本人，我已經是世界上最慘的人」這句有多名證人指稱曾聽他提到，對於提告部分，無其他證據證明有故意散佈不實謠言的犯意，予以不起訴處分。

檢方調查，林羈押後於去年12月7日申請律見，林秉樞稱當時他跟律師在講話，聽到右後方受刑人郭男在律見時，與他的律師一直提到自己的名字，因此回頭查看，卻看到對方律師在笑，於是說「我已經是全世界最慘的人了，不必這樣消費我吧」，接著回頭繼續律見。

郭男庭訊時稱，因為林秉樞一案鬧很大，報紙上都看得到他的名字，而自己的案件是兒少性剝削，彼此案件相似、都涉及私密影像，擔心林秉樞案會影響到自己聲請交保，所以才在律見提到林秉樞的名字。

郭男稱，林秉樞聽到他的名字時，轉頭跟我說「我就是林秉樞，怎麼樣，高嘉瑜收了我400萬」之後，就開始流淚，郭男認為林秉樞這句話只針對我說，並非所有人。

當天值班的獄警供稱，當時有聽到「我就是林秉樞本人，我已經是世界上最慘的人」一句很大聲，因此起身查看，但發現之後聲音降低，且就沒有再聽到林秉樞說的其他話了。