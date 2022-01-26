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涉非常規交易 聯昌電前董座黃育仁百萬交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

東元集團旗下聯昌電前董事長黃育仁，被控在任內簽署假合約，將超過1.5億元的款項匯往國外第三人帳戶，涉及非常規交易等罪，調查局新北市調查處25日搜索約談黃到案，台北地檢署訊後依違反證交法命黃100萬元交保、限制出境，黃離去時僅向媒體說晚安，其他未多做發言。

黃育仁是東元集團會長黃茂雄之子，他的兩名律師來頭都不小，一個是前特偵組檢察官盧筱筠，擔任檢察官期間辦過力霸掏空等重大金融案件，擅長證交法；另一個則是新竹地檢署前檢察官宋重和。

黃育仁被調查官移送地檢署時，面對鏡頭不斷比出「3」的手勢，媒體問他問何比「3」？黃笑稱今天「今天又交了新朋友」，交保離去時也未對手勢加以說明。

東元電機黃茂雄、黃育仁父子去年為爭奪經營權鬩牆，黃茂雄甚至發表公開信，指稱「親情，是人生一輩子的功課」，黃育仁當時時則回應，「20年後大家看的不是兒子對還是爸爸對，是東元有沒有成功改革」，雙方數度隔空交火，讓東元經營權之爭，成為財經界去年上半年度最熱話題。

黃育仁被控2011年至2021年間，藉由簽署疑似虛假的服務合約、佣金合約，將超過1.5億元的款項匯往特定第三人帳戶，但查無具體交易及履約事實的資料，包括服務合約的首年匯款，但聯昌電連一張產品訂單也沒接到。

聯昌電指控，黃育仁指示將鉅額資金匯往國外特定帳戶，卻對聯昌電的營收無明顯助益，導致聯昌電承受不當交易風險及損害。

黃育仁曾發新聞稿反駁，指聯昌電主要客戶來自韓國，因此與韓國廠商簽代理、銷售及業務推廣等合約，且均延續數年以上，屬正常業務經營產生的合約，並無任何涉及掏空背信問題，若有不法，為何在東元經營權紛爭之際才提告？顯然是子虛烏有。

聯昌電前董事長黃育仁（左）、律師盧筱筠（右）。記者張宏業／攝影
聯昌電前董事長黃育仁（左）、律師盧筱筠（右）。記者張宏業／攝影
聯昌電前董事長黃育仁。記者黃義書／攝影
聯昌電前董事長黃育仁。記者黃義書／攝影

檢察官

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