東元少東黃育仁涉掏空案 移送北檢頻比「3」手勢這樣說

東元集團旗下聯昌電爆出假交易弊端。聯昌電指控前董事長黃育仁任內簽署假合約，將超過1.5億元的款項匯往國外第三人帳戶，涉違反非常規交易、特別背信罪，調查局新北市調查處今天搜索約談黃到案，黃晚間移送台北地檢署複訊時，面對鏡頭不斷比出「3」的手勢，媒體問他問何比「3」？黃笑稱「今天又交了新朋友。」

東元電機黃茂雄、黃育仁父子爭奪經營權去年白熱化，黃茂雄甚至發表公開信，指稱「親情，是人生一輩子的功課」，黃育仁當時時則回應，「20年後大家看得不是兒子對還爸爸對，是東元有沒有成功改革」，雙方數度隔空交火，讓東元經營權之爭，成為財經界去年上半年度最熱話題。

黃育仁被控2011年至2021年間，藉由簽署疑似虛假的服務合約、佣金合約，將超過1.5億元的款項匯往特定第三人帳戶，但查無具體交易及履約事實的資料，包括服務合約的首年匯款，但聯昌電連一張產品訂單也沒接到。

聯昌電指控，黃育仁指示將鉅額資金匯往國外特定帳戶，卻對聯昌電的營收無明顯助益，導致聯昌電承受不當交易風險及損害。