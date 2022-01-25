法務部次長蔡碧仲涉造謠爭議 警截圖缺證據、法官不罰

律師出身的法務部政務次長蔡碧仲（圖）說明政策時，指「多數律師不收諮詢費」等，被檢舉造謠，警方依社會秩序維護法移送。圖／聯合報系資料照

律師出身的法務部政務次長蔡碧仲說明政策時，指「多數律師不收諮詢費」等，被檢舉造謠，警方依社會秩序維護法移送；台北地方法院認為，蔡的說明令人疑慮、誤會，但不會造成畏懼、恐慌，且警方移送裁罰案除新聞截圖外，未提出其他證據。移送案與社維法處罰構成要件不符，裁定蔡碧仲不罰，可抗告。

台北市警察局中正一分局移送說，有民眾陳情，依某報2021年10月20日報導，蔡當天於建置律師查詢系統落實司法近用權的記者會上，表示多數律師不收諮詢費，即便要收2000元也沒關係等。

檢舉人陳情認為，蔡碧仲誤導多數民眾多數律師諮詢免費，每小時僅收2000元，言論已影響公共安寧、傷害民眾與律師的信賴關係，違反社維法散布謠言規定，並影響公共安寧。

法官認為，社會秩序維護法散布謠言的內容，要足以使聽聞者心生畏懼恐慌，而影響公共安寧，否則不是法律應處罰的範圍。

裁定說，細繹新聞報導的上、下文內容，是法務部為建置律師查詢系統，避免民眾遭假律師詐騙，要建議民眾可親至律師事務所洽談，經由與律師對談，了解律師對法律的掌握度以決定是否委任。

雖然多數律師收取諮詢費用不一，並非如蔡碧仲所言可以免費，但蔡基於擔任次長職務就如何辨別真假律師發言，難以認定故意製造謠言。

法官認為，新聞報導內容雖易使聽聞者對律師收費產生疑慮、誤會，不過，民眾接洽律師時，可先詳加詢問收費項目，並透過其他方法辨別律師真偽，新聞內容應不足以引起閱覽者心生畏懼或恐慌。