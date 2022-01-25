四大公投查死亡連署 潘忠政遭檢傳喚直言：濫訴、擾民

去年底四大公投落幕，其中珍愛藻礁領銜人潘忠政今在臉書揭露自己遭桃園地檢署傳喚，案由是「公民投票法」，潘表示檢方詢問他發現往生者連署狀況等，更直言濫訴、浪費成本又擾民；桃園地檢署表示，全案列他字案調查中，今因案情需要傳喚潘到庭。

潘忠政今在臉書貼文指出，來到桃園地檢署，這可能是【公投領銜人】專屬的待遇，檢方「發現往生者連署」狀況等。

潘並表示，桃檢詢問他有關公投期間連署的狀況，以及他對這案件的建議，自己則說，真有往生者的連署，各地方的戶政事務所已經做核對，除非數量影響到成案，否則這樣實在是濫訴，浪費社會成本又擾民。

桃園地檢署表示，目前全案仍列「他」字案調查中，尚未偵結起訴，因案情所需傳喚潘到案說明，偵查內容不便公開。

由於中選會去年依連署人名冊核對結果，發現4案都有連署前死亡的情形，因此中選會均依職權告發。