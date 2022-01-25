快訊

囚禁暴打高嘉瑜 林秉樞遭起訴八大罪刑

有確診足跡？高雄義享天地下午5點暫停營業 全館清消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄警員收賄包庇賭博電玩一度無罪 更二審重判17年

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

高雄市仁武、鳳山警分局6名官警，2015年被檢廉查出集體收賄500多萬元，包庇賭博電玩業者；除鳳山分局文山派出所警員巫文利還在訴訟外，其餘5人被依貪汙等罪判刑7年至21年不等徒刑確定；巫文利更一審一度被判無罪，今高雄高分院更二審宣判，採認原審事證，依貪汙、違背職務收賄等罪判17年、褫奪公權6年。可上訴。

巫文利等人被檢廉查出從2012年7月起，透過白手套向鳳山、大樹、仁武、鳥松、大社等區23家電玩業者按月收賄，包庇賭博電玩業者不被取締，或者臨檢順利過關，從接觸業者到被查獲為止，3年6人共索賄達500多萬。

收賄的6名官警被起訴後，陸續被依貪汙等罪判刑，其中，鳳山分局督察組前警務員陳志興被判21年，褫奪公權7年，刑度最重，前鳳山分局警備隊巡佐許豐泉判14年5月，褫奪公權6年，巫文利則判17年，褫奪公權6年。

前仁武警分局偵查隊偵查佐蔣曜同、高鋒銘、前仁武分局行政組警員林旻諄3人，則是向轄區14家賭博電玩業者索賄，3人總計收賄23次，總金額為240餘萬元；蔣曜同判7年6月、褫奪公權6年、高峰銘判8年、褫奪公權3年、林旻諄判7年、褫奪公權3年。

官司歷經多年纏訟，除巫文利外，其餘5人2019年經最高法院宣判，駁回上訴定讞，巫文利撤銷發為更審；前年高雄高分院更一審認為巫收賄期間，並無與業者通聯紀錄，因此認他收賄罪證不足改判無罪，檢方不服上訴，最高法院去年再度撤銷發回更審。

高雄高分院更二審合議庭根據秘密證人桌曆，認定桌曆有行賄巫文利等相關紀錄，因此採認桌曆相關紀載作為補強證據，認定巫收賄29次共80萬元，今宣判維持原審有罪判決，合併應執行徒刑17年、褫奪公權6年。可再上訴。

收賄 賭博 貪汙

相關新聞

四大公投查死亡連署 潘忠政遭檢傳喚直言：濫訴、擾民

去年底四大公投落幕，其中珍愛藻礁領銜人潘忠政今在臉書揭露自己遭桃園地檢署傳喚，案由是「公民投票法」，潘表示檢方詢問他發現...

高雄警員收賄包庇賭博電玩一度無罪 更二審重判17年

高雄市仁武、鳳山警分局6名官警，2015年被檢廉查出集體收賄500多萬元，包庇賭博電玩業者；除鳳山分局文山派出所警員巫文...

涉聯昌電非常規交易 東元少東黃育仁遭搜索約談

聯昌電去年向台北地檢署申告，指控前董事長黃育仁在任內疑似簽署假合約，將超過1.5億元的款項匯往國外第三人帳戶，涉嫌違反中...

黃育仁涉掏空聯昌1.5億元 進入司法程序不予回應

東元集團旗下的聯昌電子（2431）前董座黃育仁先前因涉及不實交易，被聯昌電子在去年申告涉嫌違反證券交易法，掏空聯昌1.5...

妻以形同性奴隸請求離婚 二審認她仍有性自主權駁回

婦人小蘋（化名）不滿丈夫阿強（化名）有極強的控制慾，在家裝設監視器控制她，酒後需索無度，要求配合他的性需求，她如同性奴隸...

男找工作碰壁竟當農夫插枝種468株大麻 判刑6年

46歲男子廖君翼，2020年間屢次找工作碰壁，沉溺大麻毒品，竟當起農夫在新北淡水、搭八里區租屋，搬來大批燈照設備耕種大麻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。