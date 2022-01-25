受刑人修玩具沉澱心靈 台北看守所：有助復歸社會　　

法務部矯正署台北看守所去年9月與新北市「玩具銀行」合作，訓練在監受刑人協助修復壞掉的玩具；兩單位今天聯合捐贈169件修復的玩具給新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，玩具將提供遭家暴對待的兒童。

矯正署指出，台北看守所今年1月成立「玩具醫院」，由新北市「玩具銀行」提供師資訓練受刑人扮演「玩具醫生」，將玩具銀行回收的二手玩具整理、修復，修復後致贈弱勢兒童及高風險家庭。

台北看守所所長曾文欽今天表示，受刑人入監前曾對個人或社會造成傷 害，往往不被諒解接納，為了讓受刑人與公益連結，進而支持他們復歸社會，因此讓受刑人靜下心來學習修復玩具，並透過沉澱心靈，以順利復歸社會。

台北看守所指出，今天捐贈儀式莊重、溫暖，看守所與新北市玩具銀行承諾未來會更密切合作，讓台北看守所成為最友善鄰里的矯正機關。