快訊

囚禁暴打高嘉瑜 林秉樞遭起訴八大罪刑

有確診足跡？高雄義享天地下午5點暫停營業 全館清消

受刑人修玩具沉澱心靈 台北看守所：有助復歸社會　　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
受刑人扮演「玩具醫生」。圖／台北看守所提供
受刑人扮演「玩具醫生」。圖／台北看守所提供

法務部矯正署台北看守所去年9月與新北市「玩具銀行」合作，訓練在監受刑人協助修復壞掉的玩具；兩單位今天聯合捐贈169件修復的玩具給新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，玩具將提供遭家暴對待的兒童。

矯正署指出，台北看守所今年1月成立「玩具醫院」，由新北市「玩具銀行」提供師資訓練受刑人扮演「玩具醫生」，將玩具銀行回收的二手玩具整理、修復，修復後致贈弱勢兒童及高風險家庭。

台北看守所所長曾文欽今天表示，受刑人入監前曾對個人或社會造成傷 害，往往不被諒解接納，為了讓受刑人與公益連結，進而支持他們復歸社會，因此讓受刑人靜下心來學習修復玩具，並透過沉澱心靈，以順利復歸社會。

台北看守所指出，今天捐贈儀式莊重、溫暖，看守所與新北市玩具銀行承諾未來會更密切合作，讓台北看守所成為最友善鄰里的矯正機關。

受刑人

相關新聞

法務部次長蔡碧仲涉造謠爭議 警截圖缺證據、法官不罰

律師出身的法務部政務次長蔡碧仲說明政策時，指「多數律師不收諮詢費」等，被檢舉造謠，警方依社會秩序維護法移送；台北地方法院...

四大公投查死亡連署 潘忠政遭檢傳喚直言：濫訴、擾民

去年底四大公投落幕，其中珍愛藻礁領銜人潘忠政今在臉書揭露自己遭桃園地檢署傳喚，案由是「公民投票法」，潘表示檢方詢問他發現...

高雄警員收賄包庇賭博電玩一度無罪 更二審重判17年

高雄市仁武、鳳山警分局6名官警，2015年被檢廉查出集體收賄500多萬元，包庇賭博電玩業者；除鳳山分局文山派出所警員巫文...

黃育仁涉掏空聯昌1.5億元 進入司法程序不予回應

東元集團旗下的聯昌電子（2431）前董座黃育仁先前因涉及不實交易，被聯昌電子在去年申告涉嫌違反證券交易法，掏空聯昌1.5...

涉聯昌電非常規交易 東元少東黃育仁遭搜索約談

聯昌電去年向台北地檢署申告，指控前董事長黃育仁在任內疑似簽署假合約，將超過1.5億元的款項匯往國外第三人帳戶，涉嫌違反中...

妻以形同性奴隸請求離婚 二審認她仍有性自主權駁回

婦人小蘋（化名）不滿丈夫阿強（化名）有極強的控制慾，在家裝設監視器控制她，酒後需索無度，要求配合他的性需求，她如同性奴隸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。