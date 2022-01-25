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被控簽假合約！涉聯昌電1.5億非常規交易 前董座黃育仁遭搜索約談

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涉聯昌電非常規交易 東元少東黃育仁遭搜索約談

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局新北市調查處今天搜索約談黃育仁（圖）到案，預計晚間移送北檢複訊。圖／聯合報系資料照
調查局新北市調查處今天搜索約談黃育仁（圖）到案，預計晚間移送北檢複訊。圖／聯合報系資料照

聯昌電去年向台北地檢署申告，指控前董事長黃育仁在任內疑似簽署假合約，將超過1.5億元的款項匯往國外第三人帳戶，涉嫌違反中的非常規交易、特別背信罪，調查局新北市調查處今天搜索約談黃育仁到案，預計晚間移送北檢複訊。

東元電機黃茂雄、黃育仁父子爭奪經營權去年白熱化，黃茂雄甚至發表公開信，指稱「親情，是人生一輩子的功課」，黃育仁當時時則回應，「20年後大家看得不是兒子對還爸爸對，是東元有沒有成功改革」，雙方數度隔空交火，讓東元經營權之爭，成為財經界去年上半年度最熱話題。

聯昌電內部指稱的「第三人」，是指「Micky Lee」的韓國人Lee Un Sang，其實質掌控的Yeon Sung公司在2018年至2020年間，一共從聯昌取得401萬2500美元的業務推廣費用。

黃育仁被控在2018年3月27日簽下一份「極機密」簽呈，主旨為「為增加擴展聯昌公司在韓國的市場銷售與通路，特別以此份服務合約來當作為KLC新的配合方向」，其中的KLC公司也由Lee Un Sang掌控，全名為Lien Chang Korea（韓國聯昌，簡稱KLC），頗有聯昌在韓分公司的味道。

聯昌電指出，黃育仁指示將鉅額資金匯往國外特定帳戶，卻對聯昌的營收無明顯助益，導致聯昌電承受不當交易風險及損害。黃育仁則曾發新聞稿反駁，指聯昌主要客戶來自韓國，因此與韓國廠商簽代理、銷售及業務推廣等合約，且均延續數年以上，屬正常業務經營產生的合約，並無任何涉及掏空背信問題。

根據聯昌電提告內容，Yeon Sung公司依約須「於合約生效後20日內提出完整的工作執行報告」、「每季須提供工作報告給聯昌公司」，且必須完成「參加展覽」、「拜訪客戶」、「舉辦研討會」、「訪問優秀工程師」及「購買新產品樣品」等等任務，沒想到最後卻查無任何資料，被認定幾乎毫無作為。

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