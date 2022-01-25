妻以形同性奴隸請求離婚 二審認她仍有性自主權駁回

婦人小蘋（化名）不滿丈夫阿強（化名）有極強的控制慾，在家裝設監視器控制她，酒後需索無度，要求配合他的性需求，她如同性奴隸般，向法院請求離婚，一審認2人間有難以維持婚姻的重大事由，判決准小蘋與阿強離婚，他不服上訴，二審合議庭認阿強在家中裝有監視器，是因為曾經有遭過小偷，且認小蘋對自己身體有性自主權，不會委曲自己去刻意配合，因此撤銷一審判決，駁回小蘋請求離婚。可上訴。

小蘋主張，她與阿強結婚18年，婚後初始並無異樣，然近幾年來，他展現出極強控制慾，甚至於家中裝設監視器，用以監視她的行蹤，但凡她不在監視器範圍內，他即會撥打她的行動電話確認她行蹤，長久以來使她精神壓力甚為嚴重。

她多次向阿強反映，他卻僅同意停止監視器遠端觀看功能，始終拒絕拆除，且他除以監視器觀察她外，若她有私人行程或與同學朋友交談、聊天，他均會質問她，甚騷擾她的朋友，以查證她所言是否屬實，對她的社交已造成極大的影響。就連她前往上海探視兒子、至台北天后宮拜拜，皆不能為阿雄所諒解。

小蘋又說，阿強婚後每日生活作息極不正常，無酒不歡，凌晨始返家，她擔心他酒後駕車問題，曾數次規勸他勿酒後開車，他均置若罔聞，且酒後需索無度，她於婚姻生活中如同性奴隸般，僅能任他予取予求，他凌晨返家後她早已熟睡，卻仍需配合他的性要求，長久以來，她的生活作息亦受影響，難以正常。因此請求離婚，一審認小蘋主張2人間有難以 維持婚姻的重大事由，為有理由，應予准許。阿雄不服提起上訴。

台中高分院審理時，阿強辯稱2人婚後經常出國旅遊，2020年1月小蘋仍開心與他同遊歐洲。故2人間並無難以維持婚姻的重大事由。至於監視器係為防盜而裝；他是希望她能有穩定作息，不要沉迷於聊天，亦擔心她遭宗教詐騙，及外出時安危，始叮嚀、提醒，並非要介入她的社交；另他是因承包工程，下班後要與施工人員吃飯、喝酒，並非無酒不歡，亦從未有酒駕紀錄、更無酒後求歡不成或不如意就摔東西的行為。

二審勘驗2人的Line對話，阿強說「妳再亂編！自從去奧捷回台後妳就不准我我碰妳了！妳自己還說我欠你嗎？妳是忘記了嗎？扯妳褲子妳馬上翻臉這點我永遠記得」，小蘋回稱「常常睡到被你嚇醒，不罵才怪。我說過，什麼都是你的，身體是我自己的」。

合議庭認由此可知，小蘋對於自己身體有一定程度的自主性，且依她的脾性定不會讓對方在她未同意下任意發生性關係，不會委曲自己去刻意配合。