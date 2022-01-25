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看護伴老董10年譜戀曲 趁他癌末住院領空4千萬定存

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

游姓傳產老董請來朱姓女子當看護，兩人日夜相處發展成戀情，朱女對外更以「游太太」自居；2017年游姓富商因肺癌入住醫院，朱女卻趁機將游男名下的18張定存單解約，將4658萬元存款轉入自己帳戶，後來農會行員起疑，派員到醫院探訪游男，發現游已經意識不清，立即要求朱女匯回款項，游男過世後家屬立即對朱女提告，高雄高分院今依偽造文書罪，判朱女2年徒刑。

判決指出，2006年起朱女擔任游男看護，後來兩人不僅同居，熱愛社交活動的游男，更時常帶著朱女出席各種社團活動，朱女也大方自稱是「游太太」，對外毫不避嫌。

2017年11月，游男因肺癌入住醫院，他發現自己時日無多，擔心子女會因財產問題與朱女對薄公堂，於是找來律師當公證，當年11月15日，在醫院立下約定書，授權朱女代為提款及移轉財產。

但朱女發現游名下總額4千多萬元的定存，竟趁機拿著游男的滿州鄉農會存簿、印章及保單，隔天遠赴滿州鄉農會解約，再將解約後的4658萬元存款，從游男的帳戶將這筆鉅款轉入她的帳戶內。

後來農會行員起疑，向主管通報後再與游男家屬聯繫，更直接跑到醫院探視游男，發現游只能點頭微笑，面對行員問題沒辦法回答半句話，朱女雖提出約定書，證明她有權代游處理財產，但農會仍要求朱女必須返還4658萬餘元款項，朱女也在行員探訪完游男後隔天，將款項全數轉回游的戶頭。

隔年1月22日游男癌末病逝，子女認為朱女企圖侵吞財產提告，朱女辯稱這18筆定存單的4658萬元，是游男要贈送給她，她才會跑到農會解約，存入自己的帳戶內，並沒有領出現金。

一審橋頭地院認為，游男雖有請律師見證立下約定書，但內容僅授權朱女提領帳戶，並不包含這18張定存；況且這4658萬元若真是游男贈與，朱女理應據理力爭，但農會主管到醫院探訪游男後，朱女隔天就立即南下滿洲鄉將4658萬元匯還給游男，可見她心虛，依偽造文書罪判刑2年。

二審高雄高分院審理時，法官根據醫院看護、律師、農會行員等人證詞，發現游男剛住院時意識還很清楚，但立下約定書時，並未提及要將這18張定存單解約交給朱女。且游男如果立約定書或口頭將這18張定存單送給朱女，朱何必又請求游男兒子幫忙作證「如果被查，你要跳出來說這是爸爸要給阿姨的」。

合議庭認為，朱女未經游男授權，就將游男定存款項盜領一空，直到東窗事發後才將款項匯回，惡性重大，但考量游男生病後朱女都陪伴在旁，朱無前科等狀況，駁回上訴，維持一審原判。

朱姓看護陪伴游姓老董10年，朱女卻趁游男癌末住院時，將他名下定存領一空，所幸行員機警要求朱女匯回款項，朱女一、二審都被判2年。看護示意圖，與文中人物無關。本報資料照片
朱姓看護陪伴游姓老董10年，朱女卻趁游男癌末住院時，將他名下定存領一空，所幸行員機警要求朱女匯回款項，朱女一、二審都被判2年。看護示意圖，與文中人物無關。本報資料照片

看護 偽造文書

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