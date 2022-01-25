理科太太離婚官司未了！為財產分配、小孩監護權再出庭

理科太太（右）今天在律師賴芳玉（左）陪同下出庭。記者林孟潔／翻攝 知名網紅「理科太太」（本名陳映彤）與老公John分隔兩地，婚姻出現危機提離婚訴訟，經法院2次開庭調解，兩人婚姻正式畫下句點，但針對夫妻財產分配、小孩監護權尚未有共識，台北地方法院家事法庭今上午10點半再度開庭調解，兩人皆親自出庭，面對媒體詢問友人爆料John手術費等生活費用皆由理科太太支付；她則簡短地回應，「說再多都是傷害」，而調解程序至今尚未結束。

John今天上午9點半搭車抵達位於新店的台北地院家事庭，面對媒體詢問未停下腳步受訪。另理科太太則在律師賴芳玉陪同下到法院，她指出，夫妻目前都採平靜的態度溝通，但案件仍在保密階段，不宜對外界多做說明內容，但希望社會大眾花一點時間防疫，讓大家可以過個好年。

理科太太今年34歲，在美國取得生物醫學工程碩士學位，並發展事業，但創業之路並不順，直到她將護膚過程的人體實驗經驗PO網累積2300萬次點閱率，並以一句「嗨，大家今天過得好嗎」影片口白，和科普知識影片，在YouTube闖出名號，總點閱率超過8000萬次，訂閱數也輕鬆突破百萬。

理科太太傳婚變前，曾與先生積極尋求婚姻諮商，最終後走上訴訟離婚一途，訴訟案去年10月26日首度調解，她的先生以視訊方式隔海開庭，去年12月14日二度調解時，2人一起現身，理科太太宣布「我的婚姻今天正式結束，雙方個性差異無法化解，但未來還是一家人」。