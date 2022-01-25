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新北環快官員喝花酒弊案 中華工程免沒收3877萬元
新北環快永和段2013年爆發工程弊案，營建署官員接受招待喝花酒，還稱「喝花酒、性招待是工程界慣例」，其中北工組台北工務所主任游志成被依收受不正利益罪判刑11年6月，主管永和環快第七、八標工程案事務的郭見忠處刑12年6月定讞；台灣高等法院更一審今判中華工程免沒收3877萬8204元，檢方可上訴。
游志成擔任北工組台北工務所主任期間，中華工程公司永和工務所所長曾榮達、總務賴志銘等人為求工程順遂，希望不受刁難，從2011年3月起，安排他喝花酒、培養關係。
游接受多次招待，同意中華工程施工上的申請或要求，延展了第七標第一次工期，並准第八標破堤施工案。中華工程因永和環快第七、八標工程事務2012年7月改由北工組三重工務所主任郭見忠管理，曾榮達耳聞郭作風強勢，並認郭有故意積壓工期展延申請案的情形，為免工程逾期遭罰，也交待賴志銘安排郭上酒店，若郭要求續攤「性招待」，也由賴處理。
高院二審依收受不正利益罪判游志成11年6月徒刑，郭見忠處刑12年6月定讞，並諭知沒收中華工程3877萬8204元犯罪所得。最高法院撤銷沒收部分，其餘駁回上訴定讞。
高院更一審認為，營建署主張永和環快第七、第八標工程逾期完工，對中華工程加計逾期違約金，中華工程提請求給付工款扣款民事訴訟，已經法院認定中華工程沒有逾期完工，營建署不得加計違約金，判營建署應將扣抵的違約金連同其他工程款給付中華工程確定。
更一審指出，中華工程受領工程款，是基於和營建署之間的工程契約，而與貪汙不具有直接關聯性，也非犯罪所得；中華工程未取得任何犯罪所得，因此判中華工程3877萬8204元不予沒收。
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