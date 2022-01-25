理科太太夫婦離婚調解 再為孩子監護權出庭
本名陳映彤的網紅理科太太與丈夫打離婚訴訟，雙方同意離婚後，在孩子監護權及夫妻財產如何分配尚未達成共識，雙方今天赴台北地方法院家事法庭進行調解。
YouTuber理科太太與老公理科先生（John）分隔台灣、美國兩地，兩人去年12月間在台北地方法院家事法庭出席調解庭後，陳映彤於法院外接受媒體訪問時表示，「我們剛剛已經正式結束了婚姻關係。」
台北地院家事法庭排定今天上午再度進行調解，John提早抵達法院，並未受訪；陳映彤進入法庭前指出，全案目前處於保密階段，不宜對外多談，但兩人平時採平靜態度溝通。
陳映彤表示，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加峻，希望大家可以花一點時間防疫，過個好年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言