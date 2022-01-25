理科太太夫婦離婚調解 再為孩子監護權出庭

理科先生（左）與理科太太（右）赴台北地方法院家事法庭進行調解。 聯合報系資料照／記者鄭清元攝影

本名陳映彤的網紅理科太太與丈夫打離婚訴訟，雙方同意離婚後，在孩子監護權及夫妻財產如何分配尚未達成共識，雙方今天赴台北地方法院家事法庭進行調解。

YouTuber理科太太與老公理科先生（John）分隔台灣、美國兩地，兩人去年12月間在台北地方法院家事法庭出席調解庭後，陳映彤於法院外接受媒體訪問時表示，「我們剛剛已經正式結束了婚姻關係。」

台北地院家事法庭排定今天上午再度進行調解，John提早抵達法院，並未受訪；陳映彤進入法庭前指出，全案目前處於保密階段，不宜對外多談，但兩人平時採平靜態度溝通。

陳映彤表示，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加峻，希望大家可以花一點時間防疫，過個好年。