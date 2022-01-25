與父親吵架連開6槍判無罪 法官：單純發洩怒氣

鄭姓男子與父親吵架，對空鳴6槍洩忿，檢察官依恐嚇公眾罪起訴他；鄭稱，因情緒失控開槍，台北地方法院認為，鄭單純發洩怒氣，不能認定藉由開槍恐嚇他人，判鄭無罪。可上訴。

2021年1月26日晚間11時13分，鄭與父親口角，持空氣槍揮舞，對空連開6槍，在深夜發出巨大聲響，驚動附近住戶，警方趕到查獲空氣槍1把、黑色塑膠彈14顆、橘色漆彈66顆、瓦斯氣瓶1個。

鄭辯稱，他和父親起爭執，一時氣不過，便用空氣槍朝家裡射擊6發；鄭父說，兒子與他衝突，看到兒子手上有黑色空氣槍；鄰居說：聽到鄭與父親爭吵非常大聲，在家中也聽得到爭吵、扭打的聲音。

法官認為，恐嚇公眾罪要行為人以使不特定人或特定多數人心生畏懼為目的，並通知將加惡害於公眾致生危險，才能成罪。

鄭鳴槍前，與父親確有爭執，鳴槍後，持續與父親爭吵，鄭對空鳴槍的目的，似是單純發洩心中的怒氣，主觀上有無藉由開槍恐嚇公眾，有疑問。