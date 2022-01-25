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潑糞拘禁打人討債、加入暴力組織 趙介佑二審判刑2年
民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因和黃姓男子等人組成暴力討債集團，多次拘禁、毆打被害人，甚至潑糞逼債，一審依違反組織犯罪條例判2年4月徒刑，案件上訴，台灣高等法院考量他和某位被害人和解，改判2年徒刑，可上訴。
判決指出，趙介佑加入黃姓男子為首、以台北市作為據點的暴力組織，多次聚集糾眾討債；2019年4月12日凌晨，一行人強押林姓被害人，不斷毆打、拘禁及威嚇逼債，見林傷重載往振興醫院，被院方發現有異，報警處理。
2019年7月19、21、24日砸毀某麵店的擺設，並潑糞、出言恐嚇；同年7月22日，黃認為組織中林姓成員有意疏遠，撂人毆打再押至別處繼續痛毆，直到林傷重送往醫院，林藉機脫困獲救。
士林地方法院一審依違反組織犯罪條例，判主持、指揮犯罪組織的黃3年4月徒刑，令入勞動處所強制工作3年，趙介佑判刑2年4月。
案件上訴，高院二審指出，因司法院大法官解釋第812號宣告強制工作違憲，認為強制工作違反比例原則，與保障人身自由憲法意旨不符，故撤銷一審判決，判黃3年4月徒刑，免強制工作，另趙介佑因在二審審理時和林姓被害人和解，改判2年徒刑，可上訴。
趙介佑又因擔任犯罪集團車手頭並販賣K他命，被檢方依詐欺、毒品、組織犯罪防制條例等罪起訴，法院裁定收押禁見至今，案件仍在法院審理中。
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