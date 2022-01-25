為省成本聘密醫診療開藥 中壢懷寧醫院長判關1年10月

桃園市中壢懷寧醫院負責人吳清彥為降低人事成本，2016年間聘沒有醫師資格的許育名、蔡智敏擔任病歷紀錄員，但讓兩人替病患診察、開處方簽給藥，一、二審依醫師法非法執行醫療業務罪判吳、許各1年10月、1年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

另畢業於菲律賓法蒂瑪大學醫學系蔡智敏，因在偵查階段坦承犯罪，檢方處分緩起訴。許育名則是中國醫藥學院（改制前）中醫系學士，他在2016年7月間也因違反醫師法遭法辦。

吳清彥2016年9月28日、12月20日以「病歷紀錄員」名義聘僱蔡智敏、許育名，再要求兩人對住院病患診察、診斷，並開立醫囑單。蔡曾對病患做中央靜脈導管植入手術，許也醫療病患傷口。

一審時許坦承違法，但身為院長的吳清彥則矢口否認，並指許、蔡兩人從事醫療都是「私人、偶發」行為，沒有經過懷寧醫院允許，且兩人從未被排入醫師值班表執行醫療業務。

許表示，應徵時是做行政主任，後來吳清彥要他換藥，他主觀上推測吳的意思就是要我二選一 ，繼續做下去或是離職，他只能默默忍受，並說無法過問。有護理師表示，「他們做的事情跟醫師差不多」，曾誤認許育名、蔡智敏是醫師，直到搜索當天才知道他們不是。

一審認為吳清彥聘僱未具醫師證照的人非法開立醫囑、照護傷口、手術，破壞國家醫師專業制度，對受診者的身體健康保障有莫大危害，吳身為院長，卻透過病歷紀錄員的名義聘僱許育名、蔡智敏執行醫療行為，住院的病人身體都不舒服、希望獲得專業治療，吳嚴重違反醫療機構創設的宗旨，依醫師法非法執行醫療業務罪判吳、許各1年10月、1年徒刑。

吳、許上訴並坦承犯行，但二審認為懷寧醫院以收治護理之家或安養院臥床的老人為主，病患多失能、意識不清，更需要醫護人員細心照顧，以安寧度過人生最後階段，護理人員已反應蔡、許的「能力不行」，竟只要求大家改稱他們「主任」。