喝藥酒酒駕被抓又被發現已酒駕兩次 易科罰金聲請遭駁

一名60歲湯姓男子去年7月30日在新竹縣友人住處聊天喝藥酒，無照騎機車遭警查獲，依酒駕公共危險罪法辦，新竹地院審酌判刑5月，湯原本可聲請易科罰金，但新竹地檢署檢察官發現，湯2018、2019年間已有2次酒後前科紀錄，認為湯自制力不佳且漠視法律，整體考量駁回其易科罰金聲請，發監執行，於今天傳喚到案執行。

檢方指出，湯男2018、2019年間已有2次酒後駕車公共危險罪，經法院判決有罪確定，於2020年4月8日執行完畢，結果又在去年7月酒駕，明顯自制力不佳且漠視法律。

鑑於酒（毒）駕等危險駕駛行為對其他用路人造成生命、身體、財產嚴重威脅，檢方重申嚴正執法立場，酒駕違法判刑確定案件，整體情節認對公共安全法律秩序造成重大危害而難收矯正之效或難以維持法秩序者，將駁回易科罰金聲請，發監執行，以杜絕僥倖心態。

而立法院24日三讀通過刑法第185條之三修正案，將酒（毒）駕刑責提升至有期徒刑3年，足見國人對酒（毒）駕及所衍生無辜用路人傷、亡案件，深惡痛絕，檢方將持續嚴正執法立場，於偵查、公訴、執行（含觀護）階段確實執法，以守護公共安全。