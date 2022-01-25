姑丈猥褻精障女不說道歉、想求緩刑 被法官重判3年

北部一名姑丈見女性晚輩輕度精障，於2人獨處時猥褻對方，事後被法辦；姑丈口頭說要賠，卻完全被動，連一句道歉都沒說，台北地方法院審理，依對心智缺陷之女子犯強制猥褻罪，判姑丈有期徒刑3年。可上訴。

被告是被害女子的姑丈，2021年4月，見被害人在他住處客廳，掀起她的上衣並解開她的內衣，動手撫摸被害人胸部得逞，警方查辦，檢方起訴，法院審理，他認罪。

委任律師說，這名姑丈的經濟狀況不佳，還須照養領有身心障礙證明的配偶，請求減刑，並給緩刑宣告。

法官審理認為，姑丈不是受到外在環境逼迫而犯罪，客觀上不足以引起同情；他開庭時一再請求啟動修復式司法程序，不過，被害家屬說，姑丈犯後沒有歉意，更別說親自致電道歉，還在等姑丈怎樣提出和解方案。

判決說，姑丈沒有主動聯繫被害人、家屬，第2次開庭前一周，才請律師聯絡，但還是沒有提和解方案，之後雖被動提出每期付1萬元、共賠30萬元以及具體洗門風的方式，仍看不見有具體行動。