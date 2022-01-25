罰不怕 苗栗連2夜取締12件酒駕

苗栗警方前天、昨天連兩夜全國同步取締酒駕專案勤務，共查獲12件，其中1件扣車，11件依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，警方說，政府三令五申防制酒駕，且發生車禍憾事迭有所聞，就是有人喝酒還開車上路。

警方昨天晚上9點啟動加強重要節日安全維護工作，苗栗縣警察局長陳武康考量新冠肺炎疫情，以線上方式實施聯合勤前教育，縣長徐耀昌也錄製影片慰勉警察的辛勞，並致贈暖暖包，執勤員警備感窩心，一個晚上共取締3件3人酒駕，最高酒測呼氣酒精濃度每公升0.85毫克，前天晚上8點到12點的警政署全國性取締酒駕專案勤務，也查獲9件酒駕公危。

警方呼籲酒後「指定代理駕駛、搭乘大眾交通運輸工具，落實並力行喝酒不開車，開車不喝酒，及醉不上道觀念，特別是親友之間，家庭共同居住者，應互相提醒，以免發生酒駕事件。