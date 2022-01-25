為自家納骨塔想拓寬道路挨罰30萬 苗縣議員打官司輸了

苗栗縣議員鄭聚然3年前在議會質詢、私下打電話建議縣府拓寬頭份市水源路229巷，被監察院認定是替自己的玉寶公司納骨塔牟利，依違反公職人員利益衝突迴避法罰款30萬元，鄭不服提行政訴訟，台北地方法院認為監院處分無誤，判鄭敗訴，可上訴。

鄭聚然2016年3月10日起擔任玉寶文創負責人，2018年12月25日擔任苗栗縣議員至今；他2019年1月25日在議會質詢縣府工務處長、隔月打電話給公務處，建議徵收、拓寬水源路229巷，並親自參與拓寬會勘。

然而，玉寶公司「淨自在納骨塔」就位於水源路229巷，且最高可容納3萬個塔位，屬於中大型納骨塔，價值上億，監察院認為鄭的行為在替自家納骨塔牟利，依違反公職人員利益衝突迴避法裁罰30萬元。

鄭聚然提告主張，他是接到民眾陳情書才在議會質詢，且不是單純建議徵收拓寬，重點是縣府有無拓寬計畫，他所建議拓寬的路段，對於納骨塔而言不是最便捷的路線，職訓目的是為了改善里民交通狀況，又他公開在議會中質詢，並非私下請主管機關處理，顯見他坦坦蕩蕩，認為監院處分悖離事實。

監察院指出，淨自在納骨塔價值上億，是設址在水源路229巷營利事業中規模最大的，且該路段為村里聯絡道，路寬較小，未必妨礙為數不多的居民為外往來，但對於納骨塔而言，交通流量主要集中在掃墓時節，勢必會影響銷售和經營。

監院表示，鄭聚然接獲陳情後10天就在議會質詢，卻未先徵詢權責機關苗栗縣頭份市公所、在地居民意見，又私下致電縣府工務處建議拓寬、親自參與會勘，可見目的是為了玉寶公司的私利；況且，拓寬水源路229巷未必對居民具有利益，甚至若需徵收、拆遷，反而對居民不利。

台北地院認為，水源路229巷只是單一巷道，然當地居民人數不多、生活單純，不影響居民進出動線，沒有拓寬急迫性，且鄭會勘時沒有通知當地里長參與，當地居民也不同意拓寬道路。

另依民眾陳情書，是「希望議員協助改善交通情況」，改善手法眾多，可以增加照明、路標、劃設標線，或改設為單行道等，應由權責機關評估後決定，但鄭質詢時未提及改善交通情況的可能性，反而逕自建議影響當地居民最劇烈的「徵收」手段、拓寬道路，顯然違背議員為民請命、謀求公益之舉。