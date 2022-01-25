三中案唯一有罪！蔡正元出庭 「力求清白比生命重要」

前立委蔡正元涉利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司2.8億元資產，並故意漏登會計項目，一審依業務侵占判他3年6月徒刑，另依違反商業會計法判刑6月、得易科罰金，沒收2億8032萬餘元犯罪所得，成為三中案唯一有罪被告。蔡正元因限制出境、出海期限屆滿，台灣高等法院今開庭訊問，蔡正元說「力求清白比生命重要」，他不可能任由刻意羅織他入罪的人，讓他在蓋棺之時以有罪之身入火葬場。

蔡正元指出，檢方起訴、上訴或一審判決充滿不合情、不合理、不合法，完全未考慮到他背負的責任、面對的生命風險和挽救中影倒閉風險的貢獻，都只考慮中影現任董事長郭台強的一面之詞。

他說，檢方起訴也提及，郭台強獨占所有利益，也提到錄音筆錄中，張哲琛、汪海清2人同意郭台強不用支付中影股權買賣契約書第7條所規定的巨額利益分享金，檢方起訴和一審判決故意漠視張哲琛、汪海清、郭台強三人共謀傷害中投公司的背信事實，反而一再羅織各式罪狀，陷他於牢獄之中。

蔡正元指出，他並沒有侵占阿波羅公司財產，另關於涉犯商業會計法部分，他沒有編製財務報表，阿波羅公司股東只有他一人，沒有其他員工，沒有貸款，沒有損及其他人的利益，他並沒有違法。

蔡正元委任律師指出，蔡被控涉犯各罪是5年以下之罪，並非重罪，其中商業會計法部分得易科罰金，公益侵占部分無罪，蔡沒有逃避重罪處罰的必要，且蔡與妻子、幼女皆定居台灣，相關財產也被扣押，且有1000萬元保證金在案，蔡沒有逃亡的可能性。

律師說，蔡的案子自偵查階段、2017年交保限制出境出海，至今已近5年，又2018年繫屬於法院開始算起，也已3年半了，請法院審酌是否有必要繼續長期限制蔡的人權。

檢方提出三大理由認為蔡正元仍有限制出境、出海的必要，其一為蔡從歷次偵查、一審審理過程中都矢口否認犯行；二是一審判決蔡的刑度屬中度以上自由刑，且業務侵占部分不得易科罰金，容易伴隨高度逃亡可能性。

最後，根據一審認定蔡仍有未扣案犯罪所得2億8000多萬元，可能成為蔡逃匿境外的依據，為確保蔡未來到案接受審判、執行，檢方建議繼續限制出境、出海。

蔡正元反駁，檢方理由不合適，一審他並非涉犯重大犯罪，不符合限制出境、出海的要件，且他否認犯罪，是他真的沒有犯意、犯行，畢竟他也69歲了，能再活多久自己也不清楚，力求清白比生命更重要，不可能任由刻意羅織他入罪的人，讓他在蓋棺之時以有罪之身入火葬場，這是他否認犯罪的生命意義。