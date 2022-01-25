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疫情期間無積蓄…父殺幼子伴屍2天 檢從重量刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民葉姓男子因疫情期間收入不穩定，且無儲蓄習慣，去年將安眠藥摻入牛奶給4歲兒子飲用，待兒子昏睡後，再動手殺害兒子，發現兒子死亡後伴屍2天，畏罪輕生獲救，葉男坦承殺害兒子，台中地檢署今天依家庭暴力「成年人故意對兒童殺人罪」起訴，並請法官從重量刑。

檢察官審酌，葉男（40）歲為被害人的親生父親，明知母親及配偶均有養育被害人的意願與能力，仍執意獨自撫養被害人，然仍未擔負起兒童養護照顧責任，而以收入狀況而撙節開銷，自身經濟發生問題後，不顧年僅4歲5月幼子的生存權，剝奪幼子的寶貴生命，且被害人無生命徵象時，未試圖救助，漠視被害人生存成長權利，請法官從重量刑。

起訴書指出，葉男與妻子張女於2019年間分居後，即與兒子住在台中市租屋處，因他疫情期間收入不穩定且無儲蓄習慣，因此感覺厭世，去年9月22日先將主臥室冷氣口及天花板氣孔密封。

同月24日晚間，葉男當天深夜將安眠藥磨碎摻入牛奶給兒子飲用，待兒子昏睡後，在房內輕生並動手殺害兒子。

至25日上午葉男清醒後，發現兒子已死亡，即打開空調在房內伴屍，至27日上午葉再度輕生，但當晚因深覺不適而撥打119報警求救，經警消人員到場後查悉。經妻子提起告訴，葉坦承殺子。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

葉男動手殺兒，台中地檢署今天依家庭暴力成年人故意對兒童殺人等罪起訴，並請法官從重量刑。圖／本報資料照
葉男動手殺兒，台中地檢署今天依家庭暴力成年人故意對兒童殺人等罪起訴，並請法官從重量刑。圖／本報資料照

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