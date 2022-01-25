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初三吃摻酒魚肚炒麻油 他走春拜廟竟酒駕超速撞死人

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

警方攔查酒駕示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒駕示意圖。圖／報系資料照
桃園梅姓男子去年大年初三到漁港享用摻有酒精的魚肚炒麻油、湯品，打算再到附近拜廟走春，卻酒駕超速撞上騎腳踏車的羅姓居民，害羅頭部重創、多處骨折慘死；法院考量梅自首，事後和羅家屬達成調解，對方同意給予緩刑等，依酒駕致死判梅2年徒刑、緩刑5年，可上訴。

檢警調查，梅男去年2月14日在大園區竹圍漁港餐廳食用含有酒精的魚肚炒麻油、湯等物，沒有等酒精消褪就打算去觀音區某寺廟拜拜，下午3點多開車沿台15線往61線方向，卻超速在路口和騎腳踏車的羅男發生碰撞。

羅因強烈撞擊，連人帶車摔在馬路上且頭部受重創，緊急送醫仍因全身多處骨折、創傷性休克死亡；警方到場對梅施以呼氣酒測，數值達每公升0.26毫克，剛好過0.25公共危險門檻，依現行犯將它逮捕移送。

梅在警詢、偵查及審理中均坦承不諱，並有警方交通事故調查，醫院診斷及死者相驗屍體證明等，另當地速限50公里，梅自稱案發時車速介於50至60公里間，顯然已經超速，可見梅的過失行為和羅死亡結果間具有相當因果關係。

法院也發現，羅男騎腳踏車經同向三車道中央畫分島的無號誌交岔路口，沒有依照兩段式就直接從外側車道左彎，且沒讓同向直行車先行，在本件車禍中也有過失，但該部分是有關後續民事賠償認定。

由於梅案發後留在現場，並向到場員警主動坦承肇事，法院認定構成自首要件，依刑法第62條予以減刑；至於梅的辯護人請求以刑法第59條情堪憫恕減刑，法院認為，禁止酒駕廣為人知、也不斷提高刑度，梅是智識正常成年人仍酒駕上路且致人於死，不再予以減刑。

但考量梅犯後已經和羅的家處達成調解、賠償，羅男在車禍中也有過失等，被害人家屬並同意從輕量刑、給予緩刑，法院依酒駕致人於死判梅2年，緩刑5年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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