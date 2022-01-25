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影／酒駕累犯公布資訊 侯友宜：預防性羈押更有效果
近來酒駕致死事故頻傳，國民黨主席朱立倫批評民進黨政府修改相關罰則是打假球。新北市長侯友宜表示，酒駕是犯罪行為，絕對零容忍，至於公布酒駕累犯資訊，他說，這是一種做法，只要是累犯，採取預防性羈押會更有效果，這個部分要再去做思考。
侯友宜表示，酒駕是犯罪行為，絕對零容忍，針對酒駕，民眾殷殷期待立法通過以後，能夠有效嚇阻酒駕發生，尤其民眾一直再三說酒駕的累犯是不是能採取預防性的羈押，這個部分希望能夠再行思考。
侯友宜說，交通執法單位也特別提到，處罰人以外，還有車輛的執行、查扣的時段要非常的清楚，具有執法的效力，這些都是在立法面必須要更周全的，最重要的，絕對不能以身試法，喝了酒就是不能開車，呼籲民眾們要自我要求，喝了酒不能開車，全力防範，不能讓事故發生。
被問及公布酒駕累犯照片跟姓名是否有用，侯友宜說，這是一種作法，但最重要的，只要是累犯，如果採取預防性的羈押，會更具有效果，希望這個部分可以再做思考。
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