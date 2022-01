不准單列族名 原住民族青年批違憲提告首開庭

姓名條例規定原住民族恢復傳統姓名時,必須選擇使用漢名及漢字譯音的族語名字,不能單列用「原住民族文字」拼音,7名原住民青年認為違反憲法保障姓名權,因此提告。台北高等行政法院今上午10點30分首度開庭,原告主張單列族名是憲法權利,請法官尊重憲法並適用憲法。

前陣子「鮭魚之亂」引起對姓名條例規定的討論。7位原住民青年向戶政事務所,以單列族語拼音的形式,申請恢復族名,遭到駁回後,提起訴願也遭駁回,之後向法院提起行政訴訟欲撤銷原處分。

Bisazu Takiludun Takisaiian表示,去年4月,我們小組成員分別在台北與花蓮的戶政事務所申請恢復傳統姓名,主張以單列使用原住民族拼音方式進行登記,但遭到戶政事務所的拒絕。同年5月,我們向市政府提起訴願,並於7月收到訴願駁回決定書。

因為根據現行「姓名條例」及子法規定,原住民族恢復傳統姓名時,只能選擇使用漢名並列族語拼音、單列漢字音譯族名,或是漢字譯音族名並且「並列」族語拼音,上述的排列組合,皆不允許單列族名。

也就是說,政府在處理原住民族姓名與文字時產生了差別待遇與雙重標準,漢人可以自由使用中文字並且單列之,但我們今日所訴求的「單獨以原住民族語拼音系統文字」作為身分證上的族名呈現卻是「不被國家所允許的」。

Yinguyu Yatauyungana說,今天我們站在這裡並不是要推翻先前「使用漢名並列族語拼音、單列漢字音譯族名,或是漢字譯音族名並且「並列」族語拼音」等選項。

我們只是希望能夠可以多一個『單列族名』的機會,讓我們有機會能把族名文化傳承下去,讓它被使用、流傳著,而不是只是僅僅用一排小小的字並列在身份文件上。

律師林韋翰指出,「決定自己名字之自由」是憲法保障的權利,同時,「原住民照自己的傳統文化生活也」是憲法保障的權利,所以每個原住民依照傳統慣習來命名應受到憲法的多重保障,這不僅是我國憲法所保障之權利,也是兩公約、聯合國原住民族權利宣言等國際公約所宣示的權利。

他表示,我們認為,行政機關現行的作法、解釋法律的方式是違憲的,違反了姓名權、文化權及平等權。既然行政機關不願意依法還給原住民真正的名字。