居家檢疫違規外出理由有這些 離開36小時罰100萬元

農曆春節將近，旅外國人返鄉心切，因新冠Covid-19變種病毒Omicron疫情升溫，自國外返國民眾仍須配合相關檢疫措施。110年12月14日至111年2月14日春節檢疫專案期間，違反居家檢疫相關規定，擅離住家或指定住所者，將依擅離時間加重裁罰。

台中市政府法制局發現近二年來，因違反居家檢疫被裁處罰鍰的案件多達200餘件，部分民眾針對罰鍰處分不服提起訴願，訴願理由有以「誤認居家檢疫期間已屆滿」、「胃痛難忍，到住家附近診所看診」、「購買日常生活用品」、「下樓取餐」、「外出時間不到30分，且全程佩戴口罩，未與他人共處一室」等，但皆未被台中市訴願審議委員會採納。

台中市法制局長李善植提醒市，民眾居家檢疫期間，除有特殊原因需外出，需向衛生主管機關申請許可外，應留在家中，禁止外出，亦不得出境或出國。

原則上，民眾一旦擅離指定住所違反前述檢疫措施規定，遭受裁罰而提出訴願，是無法撤銷裁罰處分的。請市民朋友務必遵守檢疫規定，既保護自己及家人朋友，也避免讓荷包失血。

法制局說明，傳染病防治法第58條第1項第4款規定對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施，違反者處新台幣10萬元以上1百萬元以下罰鍰。