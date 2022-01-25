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胡睿兒可以回家過年！聲請假釋成功 法院裁定保護管束

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

胡睿兒。圖／聯合報系資料照片
胡睿兒。圖／聯合報系資料照片
藝人「蛇姬」林采緹的前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，在夜店「撿屍」酒醉女子，帶到樓梯間當場脫褲性侵，最高法院依乘機性交罪判處2年徒刑定讞，2020年7月發監執行，已服刑過半，法務部本月20日核准他假釋，可以回家過年，台灣高等法院裁定他假釋付保護管束，可抗告。

胡睿兒與「蛇姬」林采緹育有1子，2人去年簽字離婚，胡2018年6月16日在台北市信義區「KLASH」夜店與友人飲酒，隔天凌晨，被害人也進入店內，胡與對方交談後，一同飲酒、跳舞，胡再帶被害人至地下一樓中控收發室後方的梯間平台。當時，被害人不勝酒力趴在胡睿兒的身上，胡動手掀起她的裙子，將她拉到後方的電梯間性侵得逞。

胡睿兒先否認犯行，到法院審理時，改口認罪，賠償對方40萬元，法院歷次審理都認為胡未獲對方諒宥，無法判緩刑，最高法院2021年6月10日依乘機性交罪判胡睿兒有期徒刑2年確定，另胡犯毒品案，法院裁定應執行2年1月徒刑，2020年7月21日發監執行。

胡睿兒赴台北地檢署執行科報到發監時，曾表示對小孩很抱歉，對自己做的事感到懊悔，已記取教訓反省。

胡睿兒2021年10月即服刑過半，第一次申請假釋遭駁回；胡本月捲土重來，20日獲法務部矯正署複審通過，檢察官向高院聲請胡付保護管束，高院裁定獲准，假釋後，胡應向觀護人報到。

假釋 性侵 胡睿兒

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