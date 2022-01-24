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街友花蓮車站暴斃 移民署揪出18年假結婚案

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名黃姓男子在去年11月在花蓮車站候車大廳暴斃，警方發現黃有中國大陸籍配偶，請移民署花蓮縣專勤隊聯繫，發現黃男是假結婚，進而找到當年一起到大陸的賴姓原住民友人。賴證實兩人當年假結婚，請移民署幫忙撤銷婚姻登記，以免他的原住民保留地死後落入陸配手上。

移民署花蓮縣專勤隊表示，黃男死亡後，發現曾和一名陸籍朱姓女子結婚，但朱女早在2003年因在台非法工作遭查獲，已遣送出境。承辦人員直覺不單純，展開調查。

經調查人員調閱資料，黃男當年與1名賴姓友人一同前往大陸辦理結婚。賴男看見調查人員上門，原本警戒心強，再加上溝通困難，讓案情難以突破，經調查人員聯繫社工及親友協助，他才完整交代假黃姓男子結婚過程。

賴男坦承2003年間因有免費機票、食宿及旅遊等，夥同黃男在大陸假結婚，因害怕被罰錢被關，一直不敢自首，2人與陸配婚姻關係仍存在。

賴男表示，因假結婚問題，他名下原住民保留地可能被陸配繼承，如今坦承後如釋重負，感謝移民署幫忙，未來也坦然面對司法，希望透過司法撤銷假結婚登記。

移民署專勤隊表示，花蓮早年盛行赴大陸辦理假結婚，許多人出賣身分給人蛇集團，如今假結婚的男子卻面臨財產繼承爭議，及申請低收入戶補助資格等問題。呼籲民眾切勿抱持僥倖心理或貪圖蠅頭小利以身試法，有類似觸法情形的民眾應主動投案，移民署將盡力協助解決。

賴姓男子坦承當年假結婚，感謝移民署幫忙，不讓名下財產落入不認識的陸籍配偶手中。圖中人物非當事人。圖／移民署花蓮縣專勤隊提供
賴姓男子坦承當年假結婚，感謝移民署幫忙，不讓名下財產落入不認識的陸籍配偶手中。圖中人物非當事人。圖／移民署花蓮縣專勤隊提供
一名黃姓街友在花蓮車站暴斃，讓移民署找出18年前的假結婚案。圖／移民署花蓮縣專勤隊提供
一名黃姓街友在花蓮車站暴斃，讓移民署找出18年前的假結婚案。圖／移民署花蓮縣專勤隊提供

假結婚 移民署 花蓮

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