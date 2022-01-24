輔大校長江漢聲涉挪校產被起訴 校方：檢方不採信證據

輔仁大學校園。圖／聯合報系資料照片 輔仁大學校長江漢聲被控利用輔大診所巧立名目向輔大申請經費，挪用校產400萬元，並與輔大前醫籌處醫療事務組長林依恬、時任醫學院副院長的洪啓峯合作，將校方委託案外包給輔大診所辦理採購用於還款、補繳稅，新北地檢署依背信罪嫌起訴江漢聲等3人。輔大發出聲明回應，輔大醫學院確實有執行醫學院學生活動，但無虛設任何活動，學校皆有提供充分證據加以佐證，無奈檢方堅不採信，深感不平。

起訴書指出，私立輔仁大學2007年成立輔仁診所，作為輔大醫院成立前身，設定階段性任務為拓展社區服務業務。因礙於法規，輔大開會決議將診所屬性變更為「輔大附設診所」，但江漢聲未依照決議執行，反找來曾在輔大醫務室工作的詹姓醫師擔任診所負責人，以私人名義申請醫療機構開業，並在2007年至2009年間三度以「醫學院學生臨床技術學習相關活動」、「學生醫學服務學習活動經費」名義等巧立名目向輔大「借款」，共借得400萬元，造成輔大無法掌管帳冊、帳務正確，相當於私自挪用校產。

起訴書提到，輔大診所先遭國稅局追討補繳稅145萬餘元，加上又被輔大追討原先「借款」的400萬元。江漢聲便聯合負責診所行政管理業務的林依恬與洪啓峯合作，明知診所階段性任務即是社區醫療推廣，仍挾輔大限制性招標優勢，指定將輔大招標案「社區醫療關懷推廣計畫勞務委託案」外包給輔大診所辦理採購，取得第一期款150萬元後，江漢聲又指使林依恬出具未符合採購案規格需求的結案報告，作為驗收依據，取得尾款100萬元，並將共250萬元用於償還積欠賦稅、輔大債務上。檢方認定這些行為屬違法，將江漢聲依兩條背信等罪嫌起訴；另林依恬、洪啓峰兩人則依背信罪嫌起訴。

輔大校方則回應，輔大診所為輔仁大學所有，董事會已於第19屆第12次會議決議再次確認此一事實，豈有自己背信圖利自己的荒謬情事。且輔大診所的成立及所有活動都是為了輔仁大學，所有費用均由輔大診所自己展業營收支付，並無欠款，更為輔大創造收入，絕無挪用校產。

輔大指出，檢方所提到的事項並非在江漢聲擔任校長任內發生，檢方所稱事實是跳躍性拼湊。

輔大表示，社區醫療服務為醫療機構唯一的宣傳方式，全國皆然，輔大醫院2017年開院前自然也需要做大規模社區醫療服務，校方特別委託自己的輔大診所協助輔大醫院執行社區醫療服務，服務人數規模及場次都高於採購案規格需求，且全案均合法驗收，媒體報導與事實不符。