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法務部：酒駕刑責加重 10年內再犯代價更高

中央社 / 台北24日電

法務部今晚說，立法院三讀修正通過加重酒駕刑罰，增訂加重結果犯與再犯的罰金刑，也延長再犯重罰年限，10年內再犯酒駕致人死傷即加重處罰，以重懲酒駕行為，維護公共安全。

立法院臨時會院會今天三讀修正通過部分條文，將酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑等；並明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實；也加重同行者連坐處分最高新台幣1.5萬元罰鍰。

法務部發布新聞稿指出，刑法第185條之3修正通過後，酒駕行為最重處3年有期徒刑、得併科新台幣30萬元以下罰金；因而致人於死者，最重處10年有期徒刑、得併科200萬元以下罰金；因而致人於重傷者，最重處7年有期徒刑、得併科100萬元以下罰金。

曾犯酒駕罪而10年內再犯，因而致人於死者，最重處無期徒刑、得併科300萬元以下罰金，因而致人於重傷者，最重處10年有期徒刑、得併科200萬元以下罰金，讓酒駕者付出代價。

另外，法務部為防制酒駕行為，積極落實刑法及刑事訴訟法的相關規定，採取重懲酒駕犯行、依法嚴審假釋、強力執行裁罰、幫助戒除酒癮等政策，並有具體成效。

經統計，截至111年1月20日止，不准易科罰金而發監執行人數共計166人，不予許可假釋76件，檢察官諭知緩起訴處分附命戒癮治療而執行者共計93件，執行酒駕行政裁罰共計2251件，總計執行金額為4373萬6134元。

雲林地方檢察署更於今天對酒駕行為的被告聲請羈押獲准，這些均展現政府強力執法的決心。

法務部呼籲民眾，切勿酒後駕車、心存僥倖，法務部所屬檢察機關將速查嚴辦，絕不寬貸。

酒駕 法務部 立法院

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