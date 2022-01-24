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修法防酒駕 矯正署「配合」駁回76酒駕受刑人假釋案
立法院今天三讀通過修正刑法第185條之3公共危險罪，將酒駕行為最重處2年有期徒刑修法加重為最重處3年有期徒刑；曾犯酒駕罪10年內再犯因而致人於死者，則最重可判處無期徒刑。
法務部今天表示，為防制酒駕行為，已採取重懲酒駕犯行、依法嚴審假釋、強力執行裁罰、幫助戒除酒癮等政策，有具體成效。
統計資料指出，截至2022年1月20日止，全國執行檢察官不准易科罰金而發監執行的酒駕案受刑人共有166人，矯正機關不許可假釋的有76人，而由檢察官諭知緩起訴處分附命戒癮治療而執行有93件。
此外，執行酒駕行政裁罰部分共計2251件，總執行金額為4373萬6134元，雲林地檢署今天更針對一名對酒駕犯聲請羈押獲法院裁准。
法務部檢察司指出，為遏止酒駕行為，除增訂加重結果犯與再犯的罰金刑，也延長再犯加重處罰的年限，以及10年內再犯酒駕行為致人死、傷應加重處罰，以重懲酒駕行為。
法律修正通過後，酒駕行為最重處3年有期徒刑、得併科30萬元以下罰金；因而致人於死者，最重處10年有期徒刑、得併科200萬元以下罰金；因而致人於重傷者，最重處7年有期徒刑、得併科100萬元以下罰金；曾犯酒駕罪而10年內再犯，因而致人於死者，最重處無期徒刑、得併科300萬元以下罰金，因而致人於重傷者，最重處10年有期徒刑、得併科200萬元以下罰金。
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