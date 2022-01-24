輔大校長江漢聲違法挪校產 背信罪嫌起訴

私立輔仁大學校長江漢聲利用輔大診所，三度巧立名目向輔大申請經費，挪用校產400萬元，並與輔大前醫籌處醫療事務組長林依恬、時任醫學院副院長的洪啓峯合作，將校方委託案外包給輔大診所辦理採購，獲第一期款150萬元後再以未合格結案報告取得尾款100萬元，並將共250萬元用於還款、補繳稅，被輔大稽核室發現帳務異常告發，新北地檢署依背信罪嫌起訴江漢聲等三人。

私立輔仁大學2007年成立輔仁診所，作為輔大醫院成立前身，設定階段性任務為拓展社區服務業務。因礙於法規，輔大開會決議將診所屬性變更為「輔大附設診所」，但江漢聲未依照決議執行，反找來曾在輔大醫務室工作的詹姓醫師擔任診所負責人，以私人名義申請醫療機構開業，並在2007年至2009年間三度以「醫學院學生臨床技術學習相關活動」、「學生醫學服務學習活動經費」名義等巧立名目向輔大「借款」，共借得新台幣400萬元，造成輔大無法掌管帳冊、帳務正確，相當於私自挪用校產。

2015年，輔大診所因遭國稅局追討補繳稅145萬餘元，加上原先被輔大追討「借款」的400萬元，江漢聲竟聯合負責診所行政管理業務的林依恬與洪啓峯合作，明知診所階段性任務即是社區醫療推廣，仍挾持輔大限制性招標優勢，指定將輔大招標案「社區醫療關懷推廣計畫勞務委託案」外包給輔大診所辦理採購，取得第一期款150萬元後，江漢聲又指使林依恬出具未符合採購案規格需求的結案報告，作為驗收依據，取得尾款100萬元，並將共250萬元用於償還積欠賦稅、輔大債務上。

輔大稽核室發現帳務異常，向調查局北機站告發，由新北地檢署指揮調查官於2019年6月5日到輔大搜索，帶回含三被告在內的多名證人，江漢聲喊冤稱，輔大要提供診所的錢，要以預支方式先給醫學院做活動，到一定時間後再由診所還款給學校，並稱活動都非巧立名目，但江提出的照片卻都是輔大診所到社區進行推廣活動照片，且上面並無日期，預知款也未有實檢附單據核銷，認為江所述應為杜撰。

另外針對委託包案部分，江漢聲與林依恬、洪啓峰等供稱「診所有資金缺口是因輔大塞太多醫生在診所造成，因此輔大才以委託包案來彌補資金缺口」，但檢方調查後發現其所述與證據事實不符，不為採信。