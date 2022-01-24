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潤寅詐貸案10律師將卷宗影本帶出法院複印 無洩密之虞不懲戒

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

2019年台北地方檢察署偵辦潤寅詐貸案聲押8名主嫌，律師將偵查卷宗影本送至法院外影印店複印，10名律師移送懲戒；律師懲戒委員會審查認為，律師因接案急迫在外影印，無洩密之虞，決議不予懲戒；可覆審。

律懲會認為，潤寅案檢察官聲羈押的嫌疑人、辯護律師皆多，偵查卷證繁雜，法院無法提供充足的影印設備，加上羈押庭又即將召開，律師們才將偵查卷宗影本送至法院外影印。

律懲會認為，移送懲戒的律師不是故意將偵查内容對外揭露，不致妨礙檢察官後續偵查，且檢察官已起訴犯罪嫌疑人，難以認定10名律師違反律師法，決議不予懲戒。

潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦以假交易方式向14家銀行詐貸，檢調2019年搜索、約談後聲押8人時，傳出有被告的辯護律師將影卷攜出法院，檢方分案究責，另將10名律師被移送律懲會處理。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

律師 檢察官 詐貸

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